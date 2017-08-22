В бельгийской школе дети исламистов угрожают "неверным" воспитанникам и имитируют казни

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 22 Августа 2017 в 10:26:45
Согласно этому документу, озабоченность вызывает цитирование маленькими детьми Корана в свободное от организованных занятий время, непосещение детского сада по пятницам по религиозным причинам, отказ подавать руку при приветствии.
Помимо этого, дети из мусульманских семей угрожают смертью "неверным", называют "свиньями" других детей и показывают им жесты, имитирующие перерезание горла.
По данным издания, подобными ситуациями во Фландрии призвана заниматься организация Netwerk Islamexperten, которая должна предлагать детским и учебным заведениям средства борьбы с радикализацией детей.
http://www.interfax.ru/world/575668
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Pavlo от 22.08.2017 10:34:05Ну они конечно попытаются с ними поговорить))
В зародыше давить! Папу маму нагнуть! Лишить гражданства и выкинуть из страны!
В зародыше давить! Папу маму нагнуть! Лишить гражданства и выкинуть из страны!