Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
В бельгийской школе дети исламистов угрожают "неверным" воспитанникам и имитируют казни
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 22 Августа 2017 в 10:26:45
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Бельгии воспитатели одного из детских садов в Восточной Фландрии обеспокоены исламистской радикализацией своих подопечных, пишет в понедельник газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на внутренний школьный отчет.

Согласно этому документу, озабоченность вызывает цитирование маленькими детьми Корана в свободное от организованных занятий время, непосещение детского сада по пятницам по религиозным причинам, отказ подавать руку при приветствии.

Помимо этого, дети из мусульманских семей угрожают смертью "неверным", называют "свиньями" других детей и показывают им жесты, имитирующие перерезание горла.

По данным издания, подобными ситуациями во Фландрии призвана заниматься организация Netwerk Islamexperten, которая должна предлагать детским и учебным заведениям средства борьбы с радикализацией детей.

http://www.interfax.ru/world/575668
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pavlo 22.08.2017 в 10:34:05   # 626125
В зародыше давить! Папу маму нагнуть! Лишить гражданства и выкинуть из страны!
поощрить (5) | покарать
  Pavlo 22.08.2017 в 10:35:10   # 626126
Цитата: Pavlo от 22.08.2017 10:34:05
В зародыше давить! Папу маму нагнуть! Лишить гражданства и выкинуть из страны!
Ну они конечно попытаются с ними поговорить))
поощрить (1) | покарать
  Yerla 22.08.2017 в 11:29:27   # 626149
выход: бельгийских детей повально засунуть в секции типа крав мага эти ток силу панимэ
поощрить (1) | покарать
  Pole13 22.08.2017 в 11:49:37   # 626154
Бейте их крестом, и наказание и духовное воспитание
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь