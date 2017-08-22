Криптобиржа Poloniex просит россиян уйти

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danilov 22 Августа 2017 в 10:38:07
В начале августа крупнейшая криптовалютная биржа Poloniex обновила правила пользования своими сервисами. В соответствии с пунктом 1 обновленных правил биржа не может предоставлять свои услуги резидентам стран, на которые распространяются санкции Министерства торговли США.
“Вы гарантируете, что вы не:(a) находитесь под контролем, как гражданин или резидент страны, на которую США наложили торговое эмбарго; (b) определены как "специально обозначенное лицо" (Specially Designated National) или (c) состоите в "перечне исключенных лиц", составленным Министерством торговли США”, — указано в п. 1 обновленных правил.
Теперь биржа начала рассылать письма с уведомлением о том, что россиянам необходимо закрыть все ордера и немедленно вывести средства с торговой площадки.
В частности, об этом написал на странице в Facebook основатель блокчейн-проектов MasterCash и Soundchain Артем Абаев: "Россияне, а вы уже закрыли свой аккаунт на американской бирже Poloniex? Инициировали такую процедуру? Мы реально столкнулись с проблемой. Все же в курсе новых условий использования с 1 августа?".
Абаев отметил, что 1 августа биржа изменила условия пользования, добавив пункты, касающиеся стран, в отношении которых введены санкции США. Когда блокчейн-стартап Soundchain обратился в техподдержку с просьбой закрыть аккаунт и вывести средства, в Poloniex ответили, что биржа больше не работает со страной, где базируется Soundchain. По словам Абаева, после ответного письма с доказательствами невозможности самостоятельного вывода средств техподдержка перестала отвечать на запросы.
Одна из крупнейших криптовалютных бирж Poloniex работает с 2014 г. По данным площадки, суточный объем торгов на 21 августа составляет около $116 млн, биржа торгует 365 криптовалютными парами.
http://www.vestifinance.ru/articles/89842
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