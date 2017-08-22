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Империя зла
Трамп: США больше не будут перестраивать другие страны по своему образу и подобию
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danilov 22 Августа 2017 в 14:48:40
Президент США Дональд Трамп во время телевизионного обращения к нации сообщил, что Соединённые Штаты откажутся от установки своих ценностей в других странах мира. «Я разделяю разочарование американского народа в отношении внешней политики: мы потратили слишком много времени, энергии, денег. Самое главное, что она (политика) основана на попытках США перестроить страны по своему образу и подобию, вместо того чтобы преследовать собственные интересы в области безопасности», — сказал Трамп.

«Многие из тех, кто сражался и умер в Афганистане, зачислялись в месяцы после 11 сентября 2001 года. Они вызвались по простой причине: они любили Америку и были полны решимости защитить её. Теперь мы должны обеспечить причину, ради которой они отдавали жизнь. Мы должны объединиться, чтобы защитить Америку от врагов, находящихся за рубежом», — подчеркнул президент США.

Ранее Трамп сообщил об изменениях в военной стратегии по борьбе с террористами, а также призвал Пакистан определиться в отношении террористов.

https://russian.rt.com/world/news/421678-tramp-perestroika-gosudarstva
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 22.08.2017 в 15:09:29   # 626226
Quote:
Соединённые Штаты откажутся от установки своих ценностей в других странах мира.

-Мы их сразу будем бомбить.
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  Рамзес 22.08.2017 в 15:15:16   # 626228
Трампу объявят импичмент.
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  Desperado 22.08.2017 в 15:32:33   # 626237
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  Пермяк 22.08.2017 в 15:43:11   # 626242
Где то я уже слышал подобное
Ах, ну конечно же это горби
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  TerraN 22.08.2017 в 15:50:28   # 626245
готовимся скоро нападут!
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  РусланY 22.08.2017 в 15:53:06   # 626246
США без войны экономический не выживут. У них вся история война.
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  332-712 22.08.2017 в 16:12:53   # 626254
то есть, экспорта демократии не будет?
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  старик 22.08.2017 в 17:33:56   # 626296
А как же "возможное военное рещение" по Венесуэле? Я так понимаю этому клоуну нельзя верить ни в чем.
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