Трамп: США больше не будут перестраивать другие страны по своему образу и подобию
danilov 22 Августа 2017 в 14:48:40
Президент США Дональд Трамп во время телевизионного обращения к нации сообщил, что Соединённые Штаты откажутся от установки своих ценностей в других странах мира. «Я разделяю разочарование американского народа в отношении внешней политики: мы потратили слишком много времени, энергии, денег. Самое главное, что она (политика) основана на попытках США перестроить страны по своему образу и подобию, вместо того чтобы преследовать собственные интересы в области безопасности», — сказал Трамп.
«Многие из тех, кто сражался и умер в Афганистане, зачислялись в месяцы после 11 сентября 2001 года. Они вызвались по простой причине: они любили Америку и были полны решимости защитить её. Теперь мы должны обеспечить причину, ради которой они отдавали жизнь. Мы должны объединиться, чтобы защитить Америку от врагов, находящихся за рубежом», — подчеркнул президент США.
Ранее Трамп сообщил об изменениях в военной стратегии по борьбе с террористами, а также призвал Пакистан определиться в отношении террористов.
https://russian.rt.com/world/news/421678-tramp-perestroika-gosudarstva