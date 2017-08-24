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Империя зла
В Тбилиси разразился скандал из-за поездки грузинских детей в Артек
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Гость 24 Августа 2017 в 14:31:46
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Софруджу
24.08.2017 в 15:25:56
# 626789
Детки, конечно, порадовались. А взрослые - дебилы!
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332-712
24.08.2017 в 16:46:49
# 626817
то есть, ваши дети ездят куда-то, а вы даже не знаете куда? маладесы...
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