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Империя зла
Британская толерантность
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danilov 30 Августа 2017 в 15:57:58
Разгоревшийся скандал в городе Ротерем в 2013 году по-настоящему потряс все британское общество. Выяснилось, что на протяжении десятилетий чиновники и полицейские города закрывали глаза на деятельность этнической пакистанской банды. На счету данной преступной группы более 1400 изнасилований и попыток изнасилования между 1997 и 2013. При этом такое количество преступлений было прекрасно известно местным властям. Однако местные лейбористские депутаты не предпринимали никаких мер, боясь быть обвинёнными в расизме и подрыве межконфессионального мира в городе. В жертву мифической "толерантности" были перенесены судьбы сотен английских мальчиков и девочек. Несмотря на отставку всех официальных лиц города, никто из них пока не понёс тюремного наказания.

Прошло всего несколько лет и вновь подобная история занимает первые страницы английских таблоидов. На этот раз точно такая же этническая банда насиловала девушек в Ньюкасле. Полицией уже идентифицировано 108 потенциальных жертв. Схема бандитов была крайне проста. Девушек приглашали на просмотр различных квартир и домов в Ньюкасле, напаивали или заставляли принять сильные наркотики, после чего насиловали. Боясь публичной огласки, многие девушки предпочитали не обращаться в полицию. Жертвами становились как девушки в возрасте 20-25 лет, так и те, кому едва исполнилось 13-14 лет. В конечном итоге, на скамье подсудимых оказались 17 мужчин и одна женщина. Всех их обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми и сбыте наркотиков. Поражает и то, как левые медиа показательно обходят стороной этнический вопрос данной преступной группы. Всех подсудимых называют просто: "individuals predominantly from Asian background". Вот такой незатейливый ребус приходится разгадывать английским читателям. Глупо предполагать, что эти преступления являются неожиданным недосмотр британской полиции, к сожалению, все намного печальнее. Даже официальная статистика бьет тревогу и фиксирует, что уровень детских изнасилований достиг максимума с момента начала наблюдений.



Главный констебль региона в который входит Ньюкасл заявил, что не стал бы связывать данные преступления с какой-либо этнической группой.

https://tlgrm.ru/channels/@britishpolitics/537
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Snake666 30.08.2017 в 16:23:32   # 627929
Зоопарк, лядь! На клетках с описанием такие фото вешать.
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  332-712 30.08.2017 в 17:59:07   # 627959
натуральные британцы, видно же...
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