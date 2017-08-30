Британская толерантность

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danilov 30 Августа 2017 в 15:57:58
Прошло всего несколько лет и вновь подобная история занимает первые страницы английских таблоидов. На этот раз точно такая же этническая банда насиловала девушек в Ньюкасле. Полицией уже идентифицировано 108 потенциальных жертв. Схема бандитов была крайне проста. Девушек приглашали на просмотр различных квартир и домов в Ньюкасле, напаивали или заставляли принять сильные наркотики, после чего насиловали. Боясь публичной огласки, многие девушки предпочитали не обращаться в полицию. Жертвами становились как девушки в возрасте 20-25 лет, так и те, кому едва исполнилось 13-14 лет. В конечном итоге, на скамье подсудимых оказались 17 мужчин и одна женщина. Всех их обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми и сбыте наркотиков. Поражает и то, как левые медиа показательно обходят стороной этнический вопрос данной преступной группы. Всех подсудимых называют просто: "individuals predominantly from Asian background". Вот такой незатейливый ребус приходится разгадывать английским читателям. Глупо предполагать, что эти преступления являются неожиданным недосмотр британской полиции, к сожалению, все намного печальнее. Даже официальная статистика бьет тревогу и фиксирует, что уровень детских изнасилований достиг максимума с момента начала наблюдений.
Главный констебль региона в который входит Ньюкасл заявил, что не стал бы связывать данные преступления с какой-либо этнической группой.
https://tlgrm.ru/channels/@britishpolitics/537
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