Посольство США с заботой о гражданах

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danilov 30 Августа 2017 в 16:04:02
А.Венедиктов
― Я напоминаю, посол Теффт у нас в эфире, мы продолжаем по Украине. Но вы сказали одну важную вещь – я бы задал вам вопрос вот какой. Вы сказали про 90-е годы, и недавно представитель Министерства иностранных дел госпожа Захарова, за которой, наверное, вы внимательно следите, господин посол, рассказала историю о 500 миллионах долларов, которые наличными привезли в посольство в 1996 году, чтобы поддерживать кого-то на выборах. Вы знаете, что начальник службы безопасности посольства ночевал на мешках с долларами, потом развозил? Такая история. Вы что-нибудь про это знаете, господин посол?
Д.Теффт
― Я ничего не знаю из того, что связано с этой историей. То, что я знаю, что в тот период США как раз печатали новые стодолларовые купюры, и как раз деньги были привезены по запросу посла Пикеринга с тем, чтобы передать это банкам. Соответственно, если были бы какие-то проблемы с банками, то был бы доступ к новым, соответственно, купюрам? Я не знаю деталей, конечно же, но мне кажется, это ничего не связано с выборами, это всего лишь было для обеспечения, чтобы те россияне, у которых были купюры, с тем, чтобы в их расположении были именно современные стодолларовые купюры. Это не было ничего связано с выборами
http://echo.msk.ru/programs/beseda/2043428-echo/
А с выборами, это просто так совпало, чисто случайно. Какое-такое вмешательство в выборы? Вот интересно, если бы скажем в сентябре 2016 года в российское посольство в Вашингтоне завезли кучу наличности, а Кисляк бы заявил, что это "для удобства американцев", ему бы поверили?
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