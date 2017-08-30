Удалили мозийку

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danilov 30 Августа 2017 в 16:14:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 30.08.2017 в 17:41:56 # 627954
или уже ганимый фейк , админ свой ресурс включил
Цитата: Мура45 от 30.08.2017 16:50:23
Ихним кафельщикам руки надо оторвать за такую работу.
Ихним кафельщикам руки надо оторвать за такую работу.
А модеру руки ампутировать за мозийку.
Quote:
В метро Нью-Йорка изменят мозаику начала века, похожую на флаг Конфедерации
Источник: https://usa.one/2017/08/v-metro-nyu-jorka-izmenyat-mozaiku-nachala-veka-poxozhuyu-na-flag-konfederacii/ » В метро Нью-Йорка изменят мозаику начала века, похожую на флаг Конфедерации © Новости США на русском
Источник: https://usa.one/2017/08/v-metro-nyu-jorka-izmenyat-mozaiku-nachala-veka-poxozhuyu-na-flag-konfederacii/ » В метро Нью-Йорка изменят мозаику начала века, похожую на флаг Конфедерации © Новости США на русском
Качество кладки ни причем...
Quote:
В Бруклине под ногами парня провалился асфальт
Источник: https://usa.one/2017/08/v-brukline-paren-zastryal-v-vodostoke/#comment-14876 » В Бруклине под ногами парня провалился асфальт © Новости США на русском
Источник: https://usa.one/2017/08/v-brukline-paren-zastryal-v-vodostoke/#comment-14876 » В Бруклине под ногами парня провалился асфальт © Новости США на русском
Асфальт наверно наши "скоммуниздили"...
Quote:
Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.
Quote:
В Нью-Йорке обезглавили статую Колумба (фото)
Источник: https://usa.one/2017/08/v-nyu-jorke-obezglavili-statuyu-kolumba-foto/ » В Нью-Йорке обезглавили статую Колумба (фото) © Новости США на русском
Источник: https://usa.one/2017/08/v-nyu-jorke-obezglavili-statuyu-kolumba-foto/ » В Нью-Йорке обезглавили статую Колумба (фото) © Новости США на русском