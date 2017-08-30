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Империя зла
Удалили мозийку
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danilov 30 Августа 2017 в 16:14:39
Нью-йоркский метрополитен удалил со станции Таймс-сквер кусок мозаики, который, как утверждают жители, похож на флаг Конфедерации.


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 30.08.2017 в 16:50:23   # 627942
Ихним кафельщикам руки надо оторвать за такую работу.
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  едридмадрид 30.08.2017 в 17:41:56   # 627954
а где источник ?

или уже ганимый фейк , админ свой ресурс включил

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  Лысый 30.08.2017 в 19:00:44   # 627973
Цитата: Мура45 от 30.08.2017 16:50:23
Ихним кафельщикам руки надо оторвать за такую работу.


А модеру руки ампутировать за мозийку.
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  Ал 30.08.2017 в 19:04:49   # 627974
Цитата: едридмадрид от 30.08.2017 17:41:56


Quote:
В метро Нью-Йорка изменят мозаику начала века, похожую на флаг Конфедерации
Источник: https://usa.one/2017/08/v-metro-nyu-jorka-izmenyat-mozaiku-nachala-veka-poxozhuyu-na-flag-konfederacii/ » В метро Нью-Йорка изменят мозаику начала века, похожую на флаг Конфедерации © Новости США на русском

Качество кладки ни причем...
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  Ал 30.08.2017 в 19:14:12   # 627977

Quote:
В Бруклине под ногами парня провалился асфальт

Источник: https://usa.one/2017/08/v-brukline-paren-zastryal-v-vodostoke/#comment-14876 » В Бруклине под ногами парня провалился асфальт © Новости США на русском

Асфальт наверно наши "скоммуниздили"...
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  Ал 30.08.2017 в 19:16:40   # 627980

Quote:
Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.

Quote:
В Нью-Йорке обезглавили статую Колумба (фото)


Источник: https://usa.one/2017/08/v-nyu-jorke-obezglavili-statuyu-kolumba-foto/ » В Нью-Йорке обезглавили статую Колумба (фото) © Новости США на русском
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