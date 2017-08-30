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Империя зла
В чипах Intel обнаружен Киллсвитч
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danilov 30 Августа 2017 в 16:39:21
Intel встроил в свои чипы киллсвич, чтобы "сжечь" неугодным всю технику по команде из Вашингтона (почти шутка). Вот только программист Дмитрий Скляров и его команда нашел этот киллсвич и опубликовал.



"Такое название носит программа по созданию доверительных платформ, связанная с Агентством национальной безопасности США"

Официальный ответ Intel:
"В ответ на запросы от клиентов "с особыми требованиями" мы иногда реализуем возможность изменения или отключения некоторых функций. В этом случае изменения были сделаны по просьбе производителей оборудования для выполнения требования правительства США по программе “создание доверительных платформ”. Эти изменения не являются официально поддерживаемой конфигурацией Intel".

https://habrahabr.ru/company/pt/blog/336242/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=best

https://www.theregister.co.uk/2017/08/29/intel_management_engine_can_be_disabled/
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  Vrangel 30.08.2017 в 17:51:12   # 627956
Жесть ска
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  Мура45 30.08.2017 в 18:37:05   # 627964
Купил оборудование за хренову кучу бабок, в дополнение прикупил гарантийное и пост-гарантийное обслуживание, а "в один прекрасный момент" "хрясь!" и сдохло оборудование. И по хрен этим Штатам на "частная собственность - священна!"
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  Сладкая Вата 30.08.2017 в 18:58:45   # 627971
Кто бы сомневался в отсутствии этой опции. Развивайте своей товарищи, либо юзайте то, что есть.
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