В чипах Intel обнаружен Киллсвитч

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danilov 30 Августа 2017 в 16:39:21
"Такое название носит программа по созданию доверительных платформ, связанная с Агентством национальной безопасности США"
Официальный ответ Intel:
"В ответ на запросы от клиентов "с особыми требованиями" мы иногда реализуем возможность изменения или отключения некоторых функций. В этом случае изменения были сделаны по просьбе производителей оборудования для выполнения требования правительства США по программе “создание доверительных платформ”. Эти изменения не являются официально поддерживаемой конфигурацией Intel".
https://habrahabr.ru/company/pt/blog/336242/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=best
https://www.theregister.co.uk/2017/08/29/intel_management_engine_can_be_disabled/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сладкая Вата 30.08.2017 в 18:58:45 # 627971