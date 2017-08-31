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Империя зла
Удручает
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danilov 31 Августа 2017 в 09:33:53
— "Асад, Иран и Путин побеждают в Сирии. Может даже уже победили. Удручает".
(с) экс-посол США Макфол
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андремас
31.08.2017 в 10:05:30
# 628064
Нравится не нравится, глотай...красавЕц
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Hairless
31.08.2017 в 11:47:39
# 628079
Кого удручает, а кого и радует... Жизнь такая. Меня вот огорчения американского посла прямо-таки воодушевляют!
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