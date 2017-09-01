В российском генконсульстве в Сан-Франциско проведут обыск

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danilov 02 Сентября 2017 в 23:41:33
По ее словам, речь идет о "вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР".
Как отметила высокопоставленный дипломат, требование властей США от РФ закрыть дипломатические объекты в этой стране создает прямую угрозу для безопасности российских граждан.
"Помимо очередного рейдерского захвата дорогостоящих объектов российской государственной собственности, которые нам после их блокирования настойчиво предлагают продать, на этот раз требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России", — подчеркивается в комментарии.
https://ria.ru/world/20170901/1501606946.html
МИД России обвинил США в грубейшем нарушении международного права
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение американских властей по российской дипломатической собственности в США, заявила, что данный шаг является грубейшим нарушением международного права.
Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
«Данный шаг представляет собой новое грубейшее нарушение международного права, включая обязательства США по венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях. Он даже превосходит то, до чего в Вашингтоне додумывались ранее, включая экспроприацию администрацией Обамы в декабре прошлого года, несмотря на иммунитет, загородных жилых комплексов посольства России и постоянного представительства при ООН», — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что данными действиями американская сторона продолжает «отягощать и без того непростую атмосферу двустороннего диалога».
«Выражаем решительный протест в связи с действиями Вашингтона, игнорирующими международное право, и, как принято в дипломатической практике, резервируем за собой возможность для ответных мер. Это не наш выбор. Его нам навязывают», — заключила она.
https://russian.rt.com/world/n…eniye-ssha
Госдеп переадресовал в ФБР вопрос об обысках в консульстве РФ в Сан-Франциско
В Госдепартаменте США отказались комментировать заявление представителя МИД России Марии Захаровой о грядущих обысках в здании российского консульства в Сан-Франциско и посоветовали обратиться с таким вопросом в ФБР. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает РИА Новости.
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«Государственный департамент будет обеспечивать и поддерживать объекты недвижимости в соответствии с нашими обязанностями. Я хотел бы направить вас к ФБР с любыми вопросами, связанными с обыском», — сообщили агентству в ведомстве.
Также там рассказали, что доступ к заблокированной российской дипломатической собственности в Сан-Франциско со 2 сентября будет осуществляться только с разрешения Госдепа. «Объекты будут закрыты, а вход или доступ к объектам недвижимости будет предоставлен только с разрешения госдепартамента», — добавил собеседник РИА Новости.
Ранее в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что американские спецслужбы собираются провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско. По ее данным, это планируется сделать 2 сентября.
В тот же день российское посольство в США заявило, что надеется на нормализацию двусторонних отношений даже после закрытия консульства в Сан-Франциско.
31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке — это торговые представительства. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.
В Белом доме уточнили, что решение пойти на эту меру принял Дональд Трамп. По словам представителя администрации президента, это было сделано в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. При этом речи о сокращении численности персонала и высылке российских дипломатов не идет.
https://lenta.ru/news/2017/09/01/fbi/
Обыск квартир дипломатов - это прямое нарушение венской конвенции. После чего США может забыть о её соблюдении на территории России. О чем собственно и сообщила Захарова.
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