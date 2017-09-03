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Империя зла
В США полицейские заковали в наручники медсестру, отказавшуюся нарушать закон
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danilov 02 Сентября 2017 в 23:51:11
В американском штате Юта сотрудники полиции задержали медсестру из-за того, что она отказалась нарушать закон и брать кровь у бессознательного пациента.

Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что полицейские города Солт-Лейк-Сити угрожали медсестре «большими проблемами», если она откажется сделать забор крови пациента. На это она заявила, что подобная процедура является противозаконной, так как сделать забор крови она может только с согласия пациента, при наличии ордера или же в случае, если пациент находится под арестом.

В итоге один из патрульных силой вывел женщину на улицу и надел на неё наручники.

Отмечается, что представители медсестры уже ведут переговоры с полицейским департаментом о досудебном урегулировании из-за случившегося.

RT
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  Сила 03.09.2017 в 02:05:17   # 628350
ну вот вам блядь, нет разницы какая нация или материк, видите, и там таких сучар хватает, как и у нас
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