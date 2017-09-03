В США полицейские заковали в наручники медсестру, отказавшуюся нарушать закон

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danilov 02 Сентября 2017 в 23:51:11
Об этом сообщает New York Post.
Отмечается, что полицейские города Солт-Лейк-Сити угрожали медсестре «большими проблемами», если она откажется сделать забор крови пациента. На это она заявила, что подобная процедура является противозаконной, так как сделать забор крови она может только с согласия пациента, при наличии ордера или же в случае, если пациент находится под арестом.
В итоге один из патрульных силой вывел женщину на улицу и надел на неё наручники.
Отмечается, что представители медсестры уже ведут переговоры с полицейским департаментом о досудебном урегулировании из-за случившегося.
RT