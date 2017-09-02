МИ-28 наносит удары по позициям боевиков ДАИШ в Сирии

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danilov 03 Сентября 2017 в 00:01:50
Группировка сирийских правительственных войск при поддержке российских ВКС продолжает наступление с целью деблокирования города ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР и его полного освобождения.
В ходе проведения разведки с использованием БПЛА установлено, что боевики в ночное время стягивают в район населенного пункта ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР бронетехнику и пытаются провести перегруппировку хаотично отступающих
сил, создавая на пути продвижения сирийских войск укрепрайоны,оборудованные артиллерийскими позициями.
Российская авиация, уничтожая склады с боеприпасами, пункты управления,бронетехнику и вооружение боевиков препятствует этим попыткам.
Так, в районе населенных пунктов АКЕРБАТ и МАДАН-ДЖАДИД в результате нанесения самолетами Су-35 ударов были уничтожены: два танка, два склада с боеприпасами, автомобильная колонна с вооружением и топливом,
реактивная система залпового огня кустарного производства, более 10 грузовых автомобилей, перевозящих боеприпасы, машины повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, зенитными
установками и минометами.
Оказывая авиационную поддержку продвижению подразделениям сирийских войск на участке автодороги ДЕЙР‑ЭЗ‑ЗОР – РАСАФЕ, российскими самолетами Су-34 была уничтожена крупная автомобильная колонна боевиков
ДАИШ из 12 грузовых автомобилей, перевозящих боеприпасы, топливо и оружие.
Авиаудары ВКС РФ по отступающим в направлении города ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР боевикам оказывает поддержку наступающим в направлении сирийским войскам
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