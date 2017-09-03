Видео обысков российских дипмиссий

Цитата: babki от

Судя по тому как обыскивали на видео, обыск был проведён весьма стеснительным американцем. Судя по тому как обыскивали на видео, обыск был проведён весьма стеснительным американцем.

такое ощущение он ждал что по еблу получит и страховался