Видео обысков российских дипмиссий

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danilov 03 Сентября 2017 в 11:06:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
danilov 03.09.2017 в 11:25:37 # 628376
Все к чертям перевернули!!!
Прямую кишку наизнанку вывернули!!!
Цитата: babki от 03.09.2017 11:58:23
Судя по тому как обыскивали на видео, обыск был проведён весьма стеснительным американцем.
Судя по тому как обыскивали на видео, обыск был проведён весьма стеснительным американцем.
такое ощущение он ждал что по еблу получит и страховался
Если русские не сдаются, так пускай жахнут искандерами. Небось, уже нацелены)))
Цитата: КЕДЫ от 03.09.2017 12:04:03
такое ощущение он ждал что по еблу получит и страховался
Цитата: babki от 03.09.2017 11:58:23
Судя по тому как обыскивали на видео, обыск был проведён весьма стеснительным американцем.
Судя по тому как обыскивали на видео, обыск был проведён весьма стеснительным американцем.
такое ощущение он ждал что по еблу получит и страховался
И не просто по еблу, а по еблу балалайкой от. Медведя в ушанке
Цитата: danilov от 03.09.2017 11:25:37
Цитата: walker от 03.09.2017 12:03:27
Ааааа!!! Беспредел!!!!
Все к чертям перевернули!!!
Прямую кишку наизнанку вывернули!!!
Ааааа!!! Беспредел!!!!
Все к чертям перевернули!!!
Прямую кишку наизнанку вывернули!!!
Волкер , бегом к проктологу!
Кто вас так, уж не Ротенберг ли?
А, не, Ротенбергу пох, забыл))
Цитата: walker от 03.09.2017 12:03:27
Ааааа!!! Беспредел!!!!
Все к чертям перевернули!!!
Прямую кишку наизнанку вывернули!!!
Ааааа!!! Беспредел!!!!
Все к чертям перевернули!!!
Прямую кишку наизнанку вывернули!!!
)))
"Россия снова займет свое достойное место"
Прям в точку)))
Цитата: walker от 03.09.2017 13:12:39
Quote:
Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно потом целует сапог, который его пинает.
Теперь над этими покуражься... )))
Sr. Leonsio 03.09.2017 в 13:43:55 # 628414
Очень плохо, что так складываются дипломатические отношения. Интересно, будут ответные обыски в посольстве СШП в России?