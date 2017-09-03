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Империя зла
Видео обысков российских дипмиссий
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danilov 03 Сентября 2017 в 11:06:49
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  danilov 03.09.2017 в 11:25:37   # 628376
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  андремас 03.09.2017 в 11:27:52   # 628377
Бляха, а как же венская конвенция? Или уже войну объявили...беспредел..
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  babki 03.09.2017 в 11:58:23   # 628384
Судя по тому как обыскивали на видео, обыск был проведён весьма стеснительным американцем.
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  walker 03.09.2017 в 12:03:27   # 628385
Ааааа!!! Беспредел!!!!
Все к чертям перевернули!!!
Прямую кишку наизнанку вывернули!!!
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  КЕДЫ 03.09.2017 в 12:04:03   # 628386
Цитата: babki от 03.09.2017 11:58:23
Судя по тому как обыскивали на видео, обыск был проведён весьма стеснительным американцем.



такое ощущение он ждал что по еблу получит и страховался
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  walker 03.09.2017 в 12:07:23   # 628387
kz danilov 03.09.2017 в 11:25:37 # 628376
Если русские не сдаются, так пускай жахнут искандерами. Небось, уже нацелены)))
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  строитель 03.09.2017 в 12:09:44   # 628389
Цитата: КЕДЫ от 03.09.2017 12:04:03
Цитата: babki от 03.09.2017 11:58:23
Судя по тому как обыскивали на видео, обыск был проведён весьма стеснительным американцем.



такое ощущение он ждал что по еблу получит и страховался

И не просто по еблу, а по еблу балалайкой от. Медведя в ушанке
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  Клавиша 03.09.2017 в 12:16:52   # 628391
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  андремас 03.09.2017 в 12:20:15   # 628393
Цитата: walker от 03.09.2017 12:03:27
Ааааа!!! Беспредел!!!!
Все к чертям перевернули!!!
Прямую кишку наизнанку вывернули!!!


Волкер , бегом к проктологу!
Кто вас так, уж не Ротенберг ли?
А, не, Ротенбергу пох, забыл))
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  Ал 03.09.2017 в 12:33:53   # 628399
Цитата: walker от 03.09.2017 12:03:27
Ааааа!!! Беспредел!!!!
Все к чертям перевернули!!!
Прямую кишку наизнанку вывернули!!!


)))
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  walker 03.09.2017 в 13:12:39   # 628408
Вольфович как в воду глядел. "Будут новые дипломаты, будут новые международные отношения"
"Россия снова займет свое достойное место"
Прям в точку)))

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  Ал 03.09.2017 в 13:23:15   # 628410
Цитата: walker от 03.09.2017 13:12:39



Quote:
Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно потом целует сапог, который его пинает.

Теперь над этими покуражься... )))
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  Sr. Leonsio 03.09.2017 в 13:43:55   # 628414
Судя по тому, как обыскивали, складывается ощущение, что искали огромного медведя с балалайкой, сидящего посреди комнаты за ламповой шифровальной радиостанцией.

Очень плохо, что так складываются дипломатические отношения. Интересно, будут ответные обыски в посольстве СШП в России?
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  12АТП2 03.09.2017 в 15:12:17   # 628425
если кто ни вкурсе, вчера из дымохода там валил дым))) сожгли все секреты в камине, так что фиг им
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  Dior 03.09.2017 в 15:33:34   # 628427
Жучков поустанавливали под повод обыска.
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