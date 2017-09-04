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Империя зла
L’Oreal уволила чернокожую модель-трансгендера за расизм в адрес белых
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danilov 03 Сентября 2017 в 23:19:14
Руководство компании L'Oreal решило расторгнуть контракт с чернокожей моделью-трансгендером Монро Бергдорф, которая позволила себе расистские высказывания в адрес белых. Об этом представители компании сообщали у себя в Twitter.



Они сообщили, что компания L'Oreal поддерживает многообразие, однако слова Бергдорф расходятся с ценностями организации. По этой причине было решено прекратить сотрудничество с ней, добавили в L'Oreal.

Монро Бергдорф прокомментировала ситуацию у себя в Facebook. По ее словам, компания требует «сидеть и улыбаться», поддерживая многообразие в обществе. Более того, модель-трансгендер призвала бойкотировать компанию L'Oreal.

Напомним, ранее Монро Бергдорф высказалась в адрес белых у себя в Facebook. Она написала, что большая часть белого населения Земли «пропитана расизмом»....

http://www.bbc.com/russian/news-41135492
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