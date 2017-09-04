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Империя зла
США вынуждают Россию продать дипсобственность
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danilov 04 Сентября 2017 в 10:18:40
Официальный Вашингтон по линии Госдепа сообщил Министерству иностранных дел России, что ожидает продажи российской дипломатической собственности. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает ТАСС. Премьера вечернего выпуска программы с Владимиром Соловьевым уже состоялась во Владивостоке.

«Я сейчас скажу сенсационную вещь. В это поверить невозможно, официально по линии Госдепа нам не дали понять, нам напрямую сказали, что ожидают, что мы продадим эти объекты американскому государству», — сказала Захарова.

Она также пообещала, что МИД подготовит подборку фотографий консульской недвижимости в Вашингтоне и Сан-Франциско, чтобы было понятно, что речь идет не об «однокомнатных квартирах на задворках», а о недвижимости в центре этих городов.

По словам Захаровой, представители США также сообщили, что российская сторона «не сможет сделать ничего» со своей дипломатической собственностью. Это «абсолютно новое слово не только в дипломатии, но и в вопросах безопасности», подчеркнула Захарова, отметив, что речь идет о ​российской собственности на территории государства, «которое всегда обозначало свою приверженность защите частной собственности».

«Завтра никто не даст и рубля на безопасность, например, дипломатических объектов любой другой страны, в любом другом государстве. Крупнейшее государство, которое претендует на то, чтобы быть мировым полицейским, само занимается тотальным беспределом», — заключила она.

http://www.rbc.ru/politics/03/09/2017/59abfbd69a7947f3fa5bb616
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Samruk 04.09.2017 в 10:22:44   # 628640
зарядили бы цену стократную от рыночной цены? хочешь бери - не хочешь не надо
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  shy_ric 04.09.2017 в 12:20:57   # 628662
Цитата: Samruk от 04.09.2017 10:22:44
зарядили бы цену стократную от рыночной цены? хочешь бери - не хочешь не надо
то же самое хотел написать)))
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