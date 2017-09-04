Более 30 геев из Чечни получили убежище в Канаде

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danilov 04 Сентября 2017 в 10:26:26
Как рассказал исполнительный директор организации Кимахли Пауэлл, 31 гей получил убежище в Канаде. По его словам, Rainbow Railroad объединилась с "Российской ЛГБТ-сетью", которая создала безопасные каналы связи для людей, желающих покинуть Чечню. Также отмечается, что в эвакуации участвовало правительство Канады, принимавшее активное участие в разработке программы. Господин Пауэлл не раскрывал характера эвакуации или степени участия правительства.
При этом он уточнил, что в России около 40 чеченцев все еще скрываются от преследований и хотят покинуть страну. "Канада остается лучшим и наиболее безопасным вариантом для многих людей", - цитирует Пауэлла CBC News.
В апреле "Новая газета" со ссылкой на свои источники рассказала о случаях задержаний, пыток и убийств геев в Чечне. Первый список, в котором упоминаются 24 человека, газета передала следователю СКР 20 апреля, второй, где упоминаются 27 человек, был опубликован 9 июня.
В мае президент России Владимир Путин обсудил проблему с Татьяной Москальковой. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову оказать помощь в расследовании ситуации.
"Коммерсантъ"
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