Нефть, Сорос и кровавый террор: что на самом деле стоит за гонениями на мусульман в Мьянме

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danilov 04 Сентября 2017 в 18:02:58
Противостояние между военными и мусульманами рохинджа в Мьянме обострилось с 25 августа, когда радикальные исламисты напали на полицейских. Тогда несколько сотен боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа», которое власти республики считают террористической организацией, напали на 30 опорных пунктов полиции. Они использовали огнестрельное оружие, мачете и самодельные взрывные устройства. В результате погибли 109 человек. Ответственность за нападение взяла на себя «Армия освобождения рохинджа» — экстремистская военизированная исламистская организация, действующая на территории Мьянмы. Ранее, в июле 2017 года власти обвинили исламских экстремистов в убийстве семерых местных жителей.
В последовавшей за нападениями волне репрессий пострадало значительное количество представителей мусульманского народа рохинджа, проживающих в штате Ракхайн и, по версии властей Мьянмы, являющихся социальной базой террористов. На сегодняшний день, по официальным данным, в столкновениях погибли 402 человека. Из них 370 — боевики, 15 — полицейские и 17 человек — мирные жители. По информации СМИ мусульманских стран, речь может идти о нескольких тысячах человек, погибших от рук бирманских военных и буддистских погромщиков.
В мировой прессе тема преследований, массовых убийств и даже геноцида мусульман рохинджа поднимается почти ежегодно в последние несколько лет, начиная с погромов 2012 года. По социальным сетям гуляет множество видео, в которых неизвестные издеваются над рохинджа, пытают и убивают женщин и детей. Как правило, сообщается, что репрессии мотивированы религиозно, а рохинджа уничтожают за то, что они придерживаются мусульманского вероисповедания.
Исламская мобилизация
События в Мьянме вызвали большой резонанс среди мировой мусульманской общины. Так, в Москве 3 сентября напротив посольства Мьянмы прошёл несанкционированный митинг, собравший несколько сотен человек. По сообщению столичного МВД, акция прошла мирно.
В столице Индонезии Джакарте, однако, протестующие были настроены агрессивно — в окна посольства Мьянмы полетели коктейли Молотова. Протесты против «геноцида мусульман» в Мьянме прошли и в столице Малайзии Куала-Лумпуре. В понедельник, 4 сентября, ожидается акция протеста в российском Грозном.
«К сожалению, вынуждены признать, что действия из той серии, которые происходят в Мьянме, всегда очень живо воспринимаются в рамках большого мусульманского мира, и это далеко не первый и не единственной пример», — прокомментировал RT протесты мусульман директор Института стратегических исследований прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган назвал происходящее в Мьянме геноцидом и призвал к решительным действиям международного сообщества против правительства страны.
«Там идёт геноцид, — заявил Эрдоган. — Те, кто закрывает глаза на этот геноцид, разворачивающийся под покровом демократии, — его соучастники».
По словам турецкого лидера, он публично поднимет этот вопрос на сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2017 года.
Российский МИД также прокомментировал сложившуюся ситуацию и призвал стороны к примирению.
«Внимательно следим за положением в Ракхайнской национальной области (РНО) Мьянмы. Обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны. Призываем все вовлеченные стороны к скорейшему налаживанию конструктивного диалога в целях нормализации ситуации в русле рекомендаций Консультативной комиссии по РНО во главе с К.Аннаном», — говорится в заявлении департамента информации печати МИД РФ.
Правда мусульман
Конфликт на территории западного штата Ракхайн (Аракан) в Мьянме между буддистами, составляющими большинство жителей страны, и многочисленными мусульманами народности рохинджа длится не один год. За это время жертвами столкновений между силовиками и мусульманами стали тысячи человек.
Власти республики отказываются признавать мусульман народности рохинджа своими гражданами, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш, а точнее из региона Бенгалии, куда входит как Бангладеш, так и часть Индии, несмотря на то, что многие рохинджа живут на территории страны поколениями.
По закону о гражданстве Бирмы (прежнее название Мьянмы) от 1983 года рохинджа не признаются гражданами страны, и, следовательно, лишены всех гражданских прав, в том числе доступа к медицине и образованию. Значительная их часть насильственно содержатся в специальных резервациях — центрах для перемещённых лиц. Точная численность рохинджа неизвестна. Предположительно, она составляет порядка 1 млн человек. Всего в Мьянме живёт около 60 млн. человек.
В Ракхайне постоянно вспыхивают конфликты на религиозной почве, которые приводят к столкновениям между мусульманами и буддистами. По свидетельствам очевидцев, военные и местные жители, подстрекаемые буддистскими монахами, врываются в дома и хозяйства мусульман, отбирают их имущество и домашний скот, а безоружных людей убивают семьями.
По последним данным международных мониторинговых организаций, примерно 2600 домов, принадлежащих рохинджа, сожжены, больше пятидесяти тысяч человек были вынуждены бежать из страны. Многие беженцы покидают свои дома ни с чем, пытаясь только спасти своих детей. Часть мусульман, спасаясь от кровопролития в Мьянме, перебралась в соседний Бангладеш.
Предыдущие кризисы, связанные с гонениями на рохинджа, приводили к массовому исходу беженцев. В 2015 году почти 25 тысяч рохинджа были вынуждены покинуть страну. Названные в мировой прессе «людьми лодок», они устремились в Бангладеш, Таиланд, Индонезию и Малайзию. Погромы 2012 года привели, по официальным данным, к гибели 200 человек (половина из них была мусульманами, а половина —буддистами). Около 120 тыс. человек (и буддисты, и мусульмане) оказались беженцами.
После того, как в 2011 году военная хунта Мьянмы передала полномочия гражданскому правительству, оно попыталось вернуть рохинджа избирательные права, однако было вынуждено отказаться от этой идеи из-за массовых протестов буддистских радикалов. В результате в выборах 2015 года, первых в стране за многие десятилетия, рохинджа не участвовали.
«С точки зрения соблюдения прав человека показатели Мьянмы ужасны, — заявил RT политолог из Бангладеш Ахмед Раджив. — Армия Мьянмы совершала международные преступления против рохинджа десятилетиями, убив в общей сложности 10 тыс. рохинджа и сделав 1 млн беженцами».
Правда буддистов
Однако у буддистского населения Мьянмы есть своя точка зрения на этот этно-конфессиональный конфликт. Рохинджа ставят в вину, что хотя мусульмане живут в Мьянме давно, в массовом порядке они стали населять Ракхайн только в XIX веке, когда миграцию из Бенгалии стали поощрять англичане, управлявшие как Бирмой, так и Бенгалией. Фактически это была политика английской колониальной администрации, которая использовала рохинджа в качестве дешёвой рабочей силы.
По словам бирманских историков, название народности «рохинджа», образованное от названия штата Ракхайн, появился только в 1950-х годах. Так выходцы из Бенгалии стали называть себя, претендуя на то, что они является коренным населением штата. Конфликты между местным населением и вновь прибывшими мигрантами начались ещё в XIX веке и продолжаются до сих пор.
«Это конфликт, который, к сожалению, очень сложно, практически невозможно решить», — отметил RT руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.
По его словам, с одной стороны сталкивается естественная миграция бенгальцев, которые уходят из перенаселённого Бангладеш в поисках свободных земель, а с другой восприятие бирманцами Ракхайна как своей исторической территории, ни пяди земли которой они отдавать не намерены чужакам-мусульманам.
«Как всё происходит: приплывают бенгальцы на лодках, основывают поселение, их находят местные бирманцы и убивают», — отмечает эксперт. «Всё происходит на уровне почвы, вне любого международного права, на что повлиять очень сложно. Речь идёт о каких-то средневековых процессах движения народов, — утверждает эксперт. — Государство бирманское, которое так обвиняют, не может к каждому араканцу приставить по полицейскому, который учил бы его толерантности».
В 1940-х годах возникло сепаратистское движение рохинджа, стремившихся присоединиться к государству Пакистан, которое британцы собирались сформировать на территориях колониальной Индии, населённых мусульманами. В состав Пакистана должна была войти и часть Бенгалии, откуда родом были сами рохинджа. Позже, в 1971 году, эта территория Восточного Пакистана отделилась от Исламабада и превратилась в самостоятельное государство — Народную Республику Бангладеш.
Территории, населённые мусульманами в северной части штата Ракхайн, стали оплотом религиозных экстремистов, выступавших за отделение от Бирмы и присоединение к Восточному Пакистану с 1947 года. В 1948 году, после объявления независимости Бирмы, в регионе было введено военное положение. К 1961 году бирманская армия подавила большую часть «моджахедов» в Ракхайне, однако в 1970-х с созданием экстремисткой «Партии освобождения рохинджа » и «Патриотического фронта рохинджа» партизанская война вспыхнула с новой силой.
Моджахеды получали подпитку из Бангладеш и в случае необходимости уходили на территорию соседнего государства, скрываясь от рейдов бирманских военных. В 1978 году армия Бирмы провела операцию «Король Дракон», направленную против исламских экстремистов. Под раздачу попали и условно «мирные» рохинджа. От 200 до 250 тыс. человек бежали из Ракхайна в Бангладеш.
В 1990-х и 2000-х годах экстремисты-рохинджа продолжили начавшийся ещё в 70-х годах процесс сближения с мировым исламистским интернационалом, в том числе с «Аль-Каидой»*, на афганских базах которой исламисты из Мьянмы проводили тренировки. В начале 2010-х годов заявила о себе новая сепаратистская структура «Армия спасения рохинджа», представители которой в нескольких интервью сообщили, что группу поддерживают некие частные лица из Саудовской Аравии и Пакистана. Как заявила в 2016 году международная НПО International Crisis Group, моджахедов рохинджа готовили афганские и пакистанские боевики.
Ищите нефть
Как отмечает турецкое издание Sabah, обострение конфликта в Ракхайне в начале 2000-х годов подозрительным образом совпало с обнаружением в этой области запасов нефти и газа. В 2013 году завершилось строительство нефтепровода и газопровода из Ракхайна в Китай.
«Там огромное газовое месторождение «Тан Шве», названное так в честь генерала, который долгое время правил Бирмой. И конечно, почти наверняка, прибрежная зона Аракана содержит нефтеводороды», — утверждает Дмитрий Мосяков.
«США, увидев это, после 2012 года превратили проблему Аракана в глобальный кризис и ввели в действие проект окружения Китая», — отмечает Sabah. Активную поддержку угнетённым рохинджа оказывает Целевая группа по Бирме (Burma Task Force), в которую входят организации, финансируемые в основном из фондов Джорджа Сороса. Деятельность этих НПО вызывает недоверие коренных бирманцев.
В середине августа 2017 года в столице штата Ракхайн прошли массовые демонстрации местных буддистов, которые обвинили ООН и действующие в стране неправительственные организации в поддержке террористов-рохинджа. «Нам не нужны организации, поддерживающие террористов», — заявили протестующие. Поводом к манифестациям стало обнаружение властями страны нескольких тайных баз экстремистов, где были найдены остатки печенья, поставляемого ООН в рамках Всемирной продовольственной программы.
«Есть и внутренние факторы у конфликта в Мьянме, но мировая практика показывает, что именно подобные внутренние настроения всегда используются, как только появляются внешние игроки», — отметил Дмитрий Егорченков.
«Тот же Сорос, всегда, приходя в ту или иную страну, в то или иное проблемное поле, всегда ищет религиозные, этнические, социальные противоречия, выбирает модель действия по какому-то одному из этих вариантов и их сочетанию и старается разогревать, — утверждает эксперт. — Совершенно нельзя исключать, что подобные действия подталкиваются не изнутри бирманского общества, а какими-то внешними силами».
«Поскольку британцы уже сделали в Мьянме базу для буддистского терроризма, сейчас глобалисты создают плодородную почву для терроризма исламского, провоцируя и подпитывая ненависть среди этно-религиозных групп в Южной Азии», — объясняет происходящее в Аракане Ахмед Раджив.
«Идёт очень серьёзная попытка раскола Юго-Восточной Азии, попытка раскола АСЕАН, — утверждает Дмитрий Мосяков. — В этом мире, где политика глобального управления — это умение управлять через конфликты, конфликты становятся чем-то обыденным. Эти конфликты вносятся в более-менее стабильные региональные образования и расширяются, развиваются, используя возможности для давления и контроля», — отмечает эксперт.
«Речь идёт о трех направлениях: во-первых, это игра против Китая, поскольку у Китая в Аракане очень большие вложения, второе — это нагнетание мусульманского экстремизма в юго-Восточной Азии и противопоставление мусульман и буддистов, чего там никогда не было, в-третьих — это движение в направлении создания раскола в АСЕАН (между Мьянмой и мусульманскими Индонезией и Малайзией. — RT), поскольку АСЕАН показывает пример того, как очень бедные страны могут отставить противоречие и обеспечить вполне достойную жизнь, — утверждает политолог. — Это очень опасная и эффективная мера, направленная на то, чтобы разрушить стабильность в Юго-Восточной Азии».
https://russian.rt.com/world/article/425981-rohindzha-musulmane-myanma
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