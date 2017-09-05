КНР призвал соблюдать права дипломатов РФ

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danilov 05 Сентября 2017 в 12:22:37
"Согласно тексту венских конвенций о дипломатических, а также консульских сношениях, прочих юридических норм международного характера, каждое государство обязано обеспечить нормальную работу работников дипмиссий на ее территории, предоставить им все необходимые условия для выполнения их обязанностей. Россия и Соединенные Штаты - крупные державы, имеющие большое влияние на мировой арене, на них возлагается большая ответственность за поддержания международного мира и стабильности. Мы надеемся, что Москва и Вашингтон на основе международного права и уважения друг к другу путем диалога должным образом урегулируют этот вопрос", - заявил дипломат.
ТАСС
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