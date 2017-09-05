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Империя зла
ООН озабочено...
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danilov 05 Сентября 2017 в 16:11:03
Сирийская армия и ВКС РФ добивают ДАИШ

Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 05.09.2017 в 16:51:43   # 629075
а не пошел бы этот представитель на йух!
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  Tigr2 05.09.2017 в 16:59:13   # 629078
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