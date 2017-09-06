Генсек ООН призвал власти Мьянмы дать рохинджа правовой статус и гражданство

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Сентября 2017 в 10:03:26
«Будет крайне важно дать мусульманам штата Ракхайн или гражданство, или, по крайне мере пока, правовой статус, который позволит им вести нормальную жизнь», — сказал он.
Гутерриш также добавил, что он написал официальное письмо председателю Совета Безопасности, чтобы выразить свою обеспокоенность и предложить различные шаги, чтобы положить конец насилию и ответить на причины, лежащие в основе кризиса.
По его словам, в ООН хотят видеть Мьянму демократической страной, в которой будут соблюдаться права этнических групп.
«Я призываю власть в Мьянме — гражданские и военные власти, положить конец этому насилию, которое, на мой взгляд, создает ситуацию, которая может дестабилизировать регион», — заключил генсек.
Ранее президент России Владимир Путин осудил насилие против мусульман в Мьянме.
Власти Мьянмы обвиняются в нападениях и убийствах представителей этнического меньшинства — рохинджа, которые проживают в штате Ракхайн (Аракан) и исповедуют ислам.
РИА «Новости»
Комментарии, по рейтингу, по дате