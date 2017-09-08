МО РФ сообщило об уничтожении четырёх ключевых командиров ДАИШ

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danilov 08 Сентября 2017 в 15:57:08
«По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков — четыре влиятельных полевых командира, включая амира Дейр-эз-Зора Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ», — сказали в Минобороны. Кроме того, в числе погибших оказался «министр войны» ИГ Гулмурод Халимов, заявили в ведомстве.
Также в Минобороны отчитались о проведении военных действий ВКС России в Сирии. За последние две недели было нанесено 2687 ударов, выполнено 1417 боевых вылетов, уничтожено более 1200 террористов, 80 единиц бронетехники и 200 вооруженных машин.
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/09/08/732967-minoboroni-rossii-soobschilo
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