Минобороны рассказало о потерях СССР на Кубе при Карибском кризисе

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Сентября 2017 в 02:04:23
Согласно информации Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина.
Публикация сделана по случаю 55-летия со дня доставки советских баллистических ракет на Кубу. Ракет, затем ядерные боезаряды, доставили 9 сентября 1962 года в рамках секретной операции "Анадырь". Это стало ответом на угрозу военного вторжения США на Кубу и размещение американских ракет в Турции и Италии. Инициатива принадлежала первому секретарю ЦК КПСС, председателю Совета министров СССР Никите Хрущеву. Ранее точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции не оглашалось.
https://www.m24.ru/news/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/09092017/11354?utm_source=CopyBuf
Комментарии, по рейтингу, по дате