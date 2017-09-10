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Империя зла
Немецкий политик высказался за возврат России в G8
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danilov 10 Сентября 2017 в 16:40:45
Председатель Свободной демократической партии ФРГ (СвДП) Кристиан Линднер высказался за возврат России в G8 при определенных условиях, пишет Deutsche Welle со ссылкой на его интервью журналу Focus.

«Если Россия откажется от военных учений, которые угрожают нашим восточноевропейским партнерам, то это стало бы поводом возродить G8, пусть даже поначалу в формате G7 + 1. (Президенту России Владимиру) Путину надо дать возможность покинуть тупик эскалации», — заявил Линднер.

Ранее экс-глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди призвал вернуть Россию в G8.

http://www.gazeta.ru/politics/…6370.shtml

Чё так скромно? Может сразу ракеты попилить?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.09.2017 в 16:49:04   # 630056
Пошли вы в опу со своими условиями! Насколько я могу чудить, Россия прекрасно обходится без этого формата.
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  Пермяк 10.09.2017 в 16:55:53   # 630057
Типа скоро кризис, мы тут на грани, нам не мешает подружится с сильным партнёром, но пусть попросит у нас прощения за то что мы ущемляли его права.

ДОЛББЛ.
БРИКС+ вот будущие нашей планеты, а ваши G7 или G8 уже не играют никакой роли в повестке дня наций, утритесь, и спешите премкнуть, для того что бы успеть Вам нужно нестись сломя голову на "ковер" к Путину, быстро идти это для вас означает не успеть, означает оставаться на месте, пока формируются новой мирового порядок.
А они требования выдвигают
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