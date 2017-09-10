Немецкий политик высказался за возврат России в G8

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danilov 10 Сентября 2017 в 16:40:45
«Если Россия откажется от военных учений, которые угрожают нашим восточноевропейским партнерам, то это стало бы поводом возродить G8, пусть даже поначалу в формате G7 + 1. (Президенту России Владимиру) Путину надо дать возможность покинуть тупик эскалации», — заявил Линднер.
Ранее экс-глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди призвал вернуть Россию в G8.
http://www.gazeta.ru/politics/…6370.shtml
Чё так скромно? Может сразу ракеты попилить?
Комментарии, по рейтингу, по дате
ДОЛББЛ.
БРИКС+ вот будущие нашей планеты, а ваши G7 или G8 уже не играют никакой роли в повестке дня наций, утритесь, и спешите премкнуть, для того что бы успеть Вам нужно нестись сломя голову на "ковер" к Путину, быстро идти это для вас означает не успеть, означает оставаться на месте, пока формируются новой мирового порядок.
А они требования выдвигают