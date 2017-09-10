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Империя зла
Крупный американский магазин электроники снял с продажи продукцию «Лаборатории Касперского»
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danilov 10 Сентября 2017 в 18:47:05
Крупный американский магазин электроники Best Buy снял с продажи продукцию «Лаборатории Касперского», предположительно, из-за опасений, что компания может быть связана с российским правительством. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что такое решение обусловлено сообщениями СМИ, действиями конгресса США и обсуждением представителями отрасли. Представитель магазина подтвердил порталу, что эти сведения являются правдивыми, однако не предоставил детальной информации.

Best Buy также предоставил тем, кто купил программное обеспечение «Лаборатории Касперского», возможность обменять его на аналогичный продукт в течение 45 дней.

Ранее сообщалось, что власти США ограничили использование правительством продукции «Лаборатории Касперского».

RT
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  jumanjiqz 10.09.2017 в 18:56:52   # 630068
Вброс, нет!?!?
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  bolatbol 10.09.2017 в 18:59:51   # 630070
Надо Путину ввести утилизационный сбор на продукцию майкрософт. Это сподвигнет программистов на создание софта.
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  едридмадрид 10.09.2017 в 19:08:26   # 630072
Цитата: bolatbol от 10.09.2017 18:59:51
Надо Путину ввести утилизационный сбор на продукцию майкрософт. Это сподвигнет программистов на создание софта.


ну а что на днях РЕАЛЬНО в РОССИИ на высшем уровне, рассматривался вопрос о внесении утилизационного сбора на ОБУВЬ
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  DuMoH 10.09.2017 в 19:08:50   # 630073
Цитата: bolatbol от 10.09.2017 18:59:51
Надо Путину ввести утилизационный сбор на продукцию майкрософт. Это сподвигнет программистов на создание софта.

Ага, вряд-ли кто нибудь ему за это спасибо скажет...
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  DuMoH 10.09.2017 в 19:09:57   # 630074
Quote:
Крупный американский магазин электроники снял с продажи продукцию «Лаборатории Касперского»

Да какая проблема, его можно и онлайн купить...
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  едридмадрид 10.09.2017 в 19:25:05   # 630076
Цитата: jumanjiqz от 10.09.2017 18:56:52
Вброс, нет!?!?


реальность ,
если сенат США выносил вопрос на обсуждение , после этого администрация США исключила продукцию Касперского из списков утвержденных поставщиков для правительственных учреждений США

а про магазин сообщили на Reuters
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  едридмадрид 10.09.2017 в 19:27:32   # 630077
Цитата: DuMoH от 10.09.2017 19:09:57
Quote:
Крупный американский магазин электроники снял с продажи продукцию «Лаборатории Касперского»

Да какая проблема, его можно и онлайн купить...


так они сняли не только в рознице у себя , но и с интернет магазинов

а американская компания Best Buy - это вам не мелочь по карманам тырить
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