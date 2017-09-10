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danilov 10 Сентября 2017 в 18:47:05
Отмечается, что такое решение обусловлено сообщениями СМИ, действиями конгресса США и обсуждением представителями отрасли. Представитель магазина подтвердил порталу, что эти сведения являются правдивыми, однако не предоставил детальной информации.
Best Buy также предоставил тем, кто купил программное обеспечение «Лаборатории Касперского», возможность обменять его на аналогичный продукт в течение 45 дней.
Ранее сообщалось, что власти США ограничили использование правительством продукции «Лаборатории Касперского».
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 10.09.2017 в 19:08:26 # 630072
Цитата: bolatbol от 10.09.2017 18:59:51
Надо Путину ввести утилизационный сбор на продукцию майкрософт. Это сподвигнет программистов на создание софта.
Надо Путину ввести утилизационный сбор на продукцию майкрософт. Это сподвигнет программистов на создание софта.
ну а что на днях РЕАЛЬНО в РОССИИ на высшем уровне, рассматривался вопрос о внесении утилизационного сбора на ОБУВЬ
Цитата: bolatbol от 10.09.2017 18:59:51
Надо Путину ввести утилизационный сбор на продукцию майкрософт. Это сподвигнет программистов на создание софта.
Надо Путину ввести утилизационный сбор на продукцию майкрософт. Это сподвигнет программистов на создание софта.
Ага, вряд-ли кто нибудь ему за это спасибо скажет...
Крупный американский магазин электроники снял с продажи продукцию «Лаборатории Касперского»
Да какая проблема, его можно и онлайн купить...
едридмадрид 10.09.2017 в 19:25:05 # 630076
Цитата: jumanjiqz от 10.09.2017 18:56:52
Вброс, нет!?!?
Вброс, нет!?!?
реальность ,
если сенат США выносил вопрос на обсуждение , после этого администрация США исключила продукцию Касперского из списков утвержденных поставщиков для правительственных учреждений США
а про магазин сообщили на Reuters
едридмадрид 10.09.2017 в 19:27:32 # 630077
Цитата: DuMoH от 10.09.2017 19:09:57
Quote:
Да какая проблема, его можно и онлайн купить...
Quote:
Крупный американский магазин электроники снял с продажи продукцию «Лаборатории Касперского»
Да какая проблема, его можно и онлайн купить...
так они сняли не только в рознице у себя , но и с интернет магазинов
а американская компания Best Buy - это вам не мелочь по карманам тырить