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Империя зла
В ООН допустили совершение в Венесуэле преступлений против человечности
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danilov 12 Сентября 2017 в 00:07:39
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн предполагает, что в Венесуэле были совершены преступления против человечности. Об этом он заявил, выступая на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Мои расследования предполагают, что, возможно, были совершены преступления против человечности, которые могут быть подтверждены только последующими судебными расследованиями. Я поддерживаю концепцию национальной Комиссии по правде, однако этот механизм неполноценен. Я призываю переформировать его в сторону поддержки и вовлечения международного сообщества. Я также призываю СПЧ ООН создать международную комиссию по расследованию нарушений прав человека в Венесуэле", — сказал он.

36-я сессия СПЧ ООН пройдет в Женеве 11-29 сентября.

https://ria.ru/world/20170911/1502222842.html
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  Пермяк 12.09.2017 в 00:59:22   # 630339
Мои расследования предпологают, что возможно Зейд Раад аль Хуссейн, верховный комиссар ООН по правам человека, причастен к подготовке террористов на террористов Иордании с целью дальнейшей их переправки в Сирию для пополнения рядов самизнаетекакойорганизации.
Мои предположения могут быть подтверждены только последующими судебными расследованиями.

Призываю СПЧ ООН создать международную комиссию по расследованию данного факта, а за одно наложить экономической санкции на Иорданию, так как такого рода преступления могут исполнятся только по приказу короля.
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