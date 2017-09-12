В ООН допустили совершение в Венесуэле преступлений против человечности

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danilov 12 Сентября 2017 в 00:07:39
"Мои расследования предполагают, что, возможно, были совершены преступления против человечности, которые могут быть подтверждены только последующими судебными расследованиями. Я поддерживаю концепцию национальной Комиссии по правде, однако этот механизм неполноценен. Я призываю переформировать его в сторону поддержки и вовлечения международного сообщества. Я также призываю СПЧ ООН создать международную комиссию по расследованию нарушений прав человека в Венесуэле", — сказал он.
36-я сессия СПЧ ООН пройдет в Женеве 11-29 сентября.
https://ria.ru/world/20170911/1502222842.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Мои предположения могут быть подтверждены только последующими судебными расследованиями.
Призываю СПЧ ООН создать международную комиссию по расследованию данного факта, а за одно наложить экономической санкции на Иорданию, так как такого рода преступления могут исполнятся только по приказу короля.