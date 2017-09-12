В Польше снесли братскую могилу Красной армии

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danilov 12 Сентября 2017 в 09:49:19
Всего в могиле похоронены 56 человек. Имена сорока павших воинов Красной Армии установить не удалось; имена остальных шестнадцати следующие:
1. Гв.Майор Андросюк Иосиф Иванович 1916 1945
2. Ст.Л-нт. Михайлец Михаил Григорьевич 1914 1945
3. Гв.Мл.Л-нт Черноконь Иван Адамович 1919 25.2.1945
4. Ефрейтор Наумович Семен Иванович 1909 1945
5. Рядовой Рассулов М. 1913 30.1.1945
6. Гв. Лейтенант Шумилов Петр Петрович 1921 27.1.1945
7. Лейтенант Егоров Николай Алексеевич 1907 27.1.1945
8. Сержант Пристяжник Александр Яковлевич 1925 27.1.1945
9. Ст.Сержант Андреев Сергей Митрофанович 1918 27.1.1945
10. Гв.Сержант Фофанов Яков Николаевич 1906 27.1.1945
11. Гв.Сержант Спиридонов Иван Артемович 1926 27.1.1945
12. Гв.Сержант Фролов Алексей Никифорович 1925 27.1.1945
13. Гв.Сержант Башкинов Григорий Яковлевич 1925 27.1.1945
14. Гв.Мл.Серж. Черкашин Иван Филиппович 1912 27.1.1945
15. Гв.Старшина Семочкин Иван Федорович 1909 27.1.1945
16. Гв.Сержант Андрюхин Виктор Александрович 1924 27.1.1945
Павшие товарищи были собраны, как правило из безызвестных могил, находившихся как на территории города, так и в его окрестностях. Многие вовсе не были похоронены и находились в подбитых и сгоревших танках.
Лишь на могилах гв.майора Андросюк И.И.; Ст.лейтенанта Михайлец М.Г., гв.мл.лейтенанта Черноконь И.А., ефрейтора Наумович С.И. и рядового Рассулова М. были доски с надписями. Все эти доски были упакованы и сложены в чердачном помещении мавзолея.
Из текста на бронзовой доске, снятой с надгробия на могиле гв.майора Андросюка, известно, что он командовал подразделениями, которые взяли 27.1.1945г. гор. Шенланке, и что он, Андросюк И.И., первым вышел на р. Одер, которая теперь стала западной границей Польской Республики. Далее, - известно, что Рассулов М. родом из гор. Ташкента.
Все погибшие 27.1.1945г. – танкисты.
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