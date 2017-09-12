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Империя зла
МИД заявил США протест в связи с посягательством на дипломатический иммунитет России
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danilov 12 Сентября 2017 в 10:12:20
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Томас Шеннон провели в Хельсинки переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг принудительного закрытия Генерального консульства России в Сан-Франциско и захвата российской дипсобственности.

В российском дипведомстве напомнили, что данные шаги Вашингтона, в том числе проведённые спецслужбами США под угрозой применения силы обыски помещений, обладающих иммунитетом, стали грубейшим нарушением Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, двусторонней Консульской конвенции.

«С российской стороны вновь заявлен протест в связи с враждебными действиями США, посягательством на дипломатический иммунитет. Указано, что условия пребывания американских дипломатов в России приводятся в соответствие с ограничениями, установленными для наших представителей», — говорится в заявлении МИД России.

Ранее в Москве назвали оккупацией действия спецслужб США в отношении российской дипсобственности.

2 сентября в дипломатических представительствах России в Сан-Франциско и Вашингтоне прошли обыски.

https://russian.rt.com/world/news/428904-mid-protest-ssha-diplomatia
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