МИД заявил США протест в связи с посягательством на дипломатический иммунитет России

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danilov 12 Сентября 2017 в 10:12:20
В российском дипведомстве напомнили, что данные шаги Вашингтона, в том числе проведённые спецслужбами США под угрозой применения силы обыски помещений, обладающих иммунитетом, стали грубейшим нарушением Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, двусторонней Консульской конвенции.
«С российской стороны вновь заявлен протест в связи с враждебными действиями США, посягательством на дипломатический иммунитет. Указано, что условия пребывания американских дипломатов в России приводятся в соответствие с ограничениями, установленными для наших представителей», — говорится в заявлении МИД России.
Ранее в Москве назвали оккупацией действия спецслужб США в отношении российской дипсобственности.
2 сентября в дипломатических представительствах России в Сан-Франциско и Вашингтоне прошли обыски.
https://russian.rt.com/world/news/428904-mid-protest-ssha-diplomatia
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