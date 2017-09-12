Павел Дуров посоветовал Apple и Google основать собственные страны, чтобы не зависеть от США

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danilov 12 Сентября 2017 в 14:29:59
Дуров напомнил о том, что когда-то его пыталось завербовать ФБР. Он уверен, что только отсутствие американского гражданства позволило ему и разработчикам мессенджера отказаться от сотрудничества со спецслужбами и рассказать о попытках вербовки. По словам Дурова, в случае с гражданами США власти могут использовать юридическую процедуру, называемую «приказом кляпа»: заставить компанию изменить продукт и запретить рассказывать об этом, угрожая тюрьмой.
История с ФБР заставила Дурова задуматься о том, под каким давлением находятся американские IT-компании. Даже если что-то пошло не так, общественность никогда не узнает о том, что компания подчинилась властям и поставила под угрозу безопасность данных пользователей, уверен он. Дуров напомнил об истории Эдварда Сноудена, которая подтверждает его опасения.
Павел Дуров писал:
Все это усложняет защиту конфеденциальных данных. Google и Apple — две компании, от которых мы все зависим — базируются в США. Я не вижу легкого решения или рецепта, которые помогли бы исправить это. Я хочу, чтобы в один прекрасный день огромные компании, такие как Apple и Google, смогли стать независимыми от любого правительства, мешающего им выполнять свою миссию (и, возможно, основать свои собственные страны?).
Ранее Дуров рассказал о том, что сотрудники ФБР пытались оказать давление на него и разработчиков мессенджера. Сначала сотрудники бюро спрашивали его о «ВКонтакте» и взаимоотношениях соцсети с российским правительством, затем агенты ФБР стали спрашивать Дурова о Telegram. Их интересовало, где базируется компания, как работал мессенджер, а также как ФБР может связаться с Дуровым в будущем. Агенты также отправляли Дурову электронные письма, в которых советовали поговорить с ними, если у него возникнут проблемы или ему потребуется помощь. Все предложения спецслужб он проигнорировал.
ttps://t.me/durov/59
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/durov-posovetoval-...
https://nnm-club.name/forum/viewtopic.php?t=1164640&start=15
Комментарии, по рейтингу, по дате
Американец 12.09.2017 в 15:05:21 # 630423
bozon house 12.09.2017 в 15:26:01 # 630428
MишаМашкевич 12.09.2017 в 15:27:03 # 630429