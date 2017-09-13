Доказательств оказалось недостаточно
danilov 13 Сентября 2017 в 17:04:53
Всемирное антидопинговое агентство признало недостаточными доказательства употребления допинга в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Ричарда Макларена. Об этом говорится во внутреннем циркуляре агентства, который опубликовала газета The New York Times. Всего было рассмотрено 96 дел. Имена спортсменов не называются. Издание отмечает, что это решение, скорее всего, вызовет споры. Либо российская схема уничтожения улик так эффективна, либо чиновники WADA стали на сторону смягчения наказаний.
http://echo.msk.ru/news/2054468-echo.html