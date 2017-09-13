ДАИШовцы выводят деньги в европейские страны

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danilov 13 Сентября 2017 в 17:31:59
Он подчеркнул, что впервые фиксируется движение финансовых средств с территорий, контролируемых боевиками, в обратном направлении.
"Если раньше мы говорили о том, что ДАИШ аккумулирует финансы на контролируемых территориях, то теперь, видимо, в предчувствии неминуемого поражения и сдачи всех территорий, ДАИШ начинает переводить средства в обратном направлении, в том числе в европейские страны. Понятно, на что будут использованы эти средства – на поддержку ячеек ДАИШ и на совершение терактов", — сказал он в Риме, куда приехал для участия в заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Кроме того, ДАИШ, несмотря на потерю прибыли от торговли нефтью в Сирии, пытается найти новые источники доходов, прибегая к валютным операциям, контрабанде культурных ценностей и наркотиков, отметил Феоктистов.
"Мы считаем, что физическое уничтожение инфраструктуры ДАИШ — это один из самых действенных способов борьбы с финансированием терроризма. Так образом удалось ликвидировать те доходы, которые ДАИШ получало от торговли нефтепродуктами. На сегодняшний день террористы, по разным оценкам, потеряли около 90% своих скважин, и, тем не менее, эта торговля полностью не прекратилась, и значит кто-то продолжает покупать у них нефть. Под контролем ДАИШ остались, по крайней мере, две крупнейшие скважины, месторождения аль-Танак и аль-Омар, которые дают не менее 25 тысяч баррелей в сутки", — рассказал он журналистам.
Курс динара ДАИШ к доллару
По словам Феоктистова, в сфере финансирования ДАИШ отмечаются новые тенденции, в частности, об этом говорит строгое введение боевиками своей валюты на подконтрольной территории.
"По сути, они объявили золотые динары, серебряные дирхамы и медные филсы единственной разрешенной валютой в гражданском обороте на территории своего псевдохалифата", — отметил дипломат.
Террористы отказываются принимать платежи от населения в другой валюте и обязывают продавцов еженедельно менять сирийские фунты и доллары на динары, которые продаются по цене выше золота в "экономических офисах" ДАИШ.
"По ряду оценок, было реализовано уже 100 тысяч динаров по цене свыше 180 долларов за штуку, что принесло террористам около 18 миллионов долларов дохода, которые, естественно, могут пойти на приобретение оружия и боеприпасов", — подчеркнул Феоктистов.
Новые тарифы для "культурных" контрабандистов
Торговля культурными ценностями является еще одной из самых прибыльных сфер получения дохода боевиками. В последнее время изменились схемы, по которым ДАИШ обрабатывает эту золотую жилу, рассказал замдиректора департамента МИД.
"Если раньше террористы с черных копателей взимали 20% от ориентировочной стоимости найденных артефактов, то теперь в поисках дополнительной выгоды они заставляют диггеров продавать им свои находки с 20-процентной скидкой, с тем чтобы потом реализовать найденное по более высоким ценам. Это позволяет нам сделать вывод о том, что у ДАИШ сохраняется устойчивый канал сбыта культурных ценностей и насколько была актуальной заблокированная США российская инициатива о введении эмбарго в отношении ДАИШ", — сказал Феоктистов.
Наркотики и поиски прибыли
По словам российского дипломата, ДАИШ продолжает попытки взять под контроль торговлю наркотиками в северных провинциях Афганистана.
"Уже сейчас эксперты обращают внимание на опасность того, что после разгрома "террористического интернационала" в Сирии и Ираке ДАИШ* может попытаться получить доступ к денежным средствам, которые будут направлены на их восстановление", — сказал замдиректора департамента новых угроз МИД.
ДАИШ всегда пыталось и будет пытаться искать новые источники дохода – вплоть до торговли человеческими органами, отметил Феоктистов. Это и попытки вложить денежные средства в быстроокупаемые проекты: в частности, медицину, фармацевтику, купить недвижимость, в том числе в европейских странах и США, устроить рыбоводческие хозяйства в Ираке, а также наладить мелкое автопроизводство.
"На это и была направлена наша инициатива о введении эмбарго, чтобы никто ничего не мог покупать или продавать ДАИШ*, тогда бы мы добились его полного финансово-экономического удушения. Возможно, в этом кто-то не заинтересован – из тех, кто блокирует нашу инициативу", — подытожил российский дипломат.
https://ria.ru/world/20170912/1504644526.html
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