На крупнейшей в мире военной базе в США произошел взрыв

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danilov 15 Сентября 2017 в 12:55:22
Несколько пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом в госпиталь. Причины взрыва остаются неясными. Как заявил представитель Командования специальных операций Роб Бокхолт, "люди получили ранения, но пока неизвестно, насколько серьезные".
Форт-Брагг считается крупнейшей в мире военной базой, на которой несут службу порядка 50 тысяч военнослужащих.
https://rg.ru/2017/09/14/na-krupnejshej-v-mire-voennoj-baze-v-ssha-proizoshel-vzryv.html