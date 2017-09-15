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Империя зла
На крупнейшей в мире военной базе в США произошел взрыв
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danilov 15 Сентября 2017 в 12:55:22
На полигоне базы Форт-Брагг в США, штат Северная Каролина, 14 сентября в результате взрыва получили ранения минимум 15 спецназовцев. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Несколько пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом в госпиталь. Причины взрыва остаются неясными. Как заявил представитель Командования специальных операций Роб Бокхолт, "люди получили ранения, но пока неизвестно, насколько серьезные".

Форт-Брагг считается крупнейшей в мире военной базой, на которой несут службу порядка 50 тысяч военнослужащих.

https://rg.ru/2017/09/14/na-krupnejshej-v-mire-voennoj-baze-v-ssha-proizoshel-vzryv.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 15.09.2017 в 13:40:33   # 631110
опять будут Путина обвинять?
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