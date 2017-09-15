В Саудовской Аравии начались аресты противников наследного принца Мухаммеда

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danilov 15 Сентября 2017 в 13:00:26
По данным The Wall Street Journal, всего за последние дни арестованы уже около 30 человек. Источники Reuters отмечают, что им были предъявлены обвинения в шпионаже и контактах с иностранными структурами, включая организацию «Братья-мусульмане».
По мнению наблюдателей, аресты могут быть связаны с попыткой подавления внутреннего недовольства тем, что действующий король Сальман может отречься от престола в пользу наследного принца Мухаммеда.
«Сейчас в стране происходит что-то, чего раньше не было,— заявил в интервью The Wall Street Journal саудовский политический обозреватель Джамал Хашогги, который недавно уехал в США.— У меня на родине атмосфера стала настолько гнетущей, что мне стало страшно за себя». Сообщается, что помимо представителей духовенства арестам подверглись некоторые представители научного сообщества, телевизионные деятели и другие представители интеллигенции. Би-би-си сообщает, что местные активисты составляют списки арестованных, в то время как Министерство внутренних дел Саудовской Аравии призвало граждан своевременно докладывать в правоохранительные органы о всех проявлениях «терроризма и экстремизма» в социальных сетях через специальное мобильное приложение.
https://www.kommersant.ru/doc/3410244
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SouthJoker 15.09.2017 в 14:15:58 # 631124