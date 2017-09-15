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Империя зла
В Саудовской Аравии начались аресты противников наследного принца Мухаммеда
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danilov 15 Сентября 2017 в 13:00:26
В Саудовской Аравии арестованы несколько десятков человек, считающихся оппонентами действующей власти. В минувшие выходные, по данным Reuters, ссылающегося на источники в стране, были арестованы несколько представителей духовенства: Сальман аль-Ауда, Авад аль-Карни и Али аль-Умари. Официально власти Саудовской Аравии никак не комментируют эти сообщения.

По данным The Wall Street Journal, всего за последние дни арестованы уже около 30 человек. Источники Reuters отмечают, что им были предъявлены обвинения в шпионаже и контактах с иностранными структурами, включая организацию «Братья-мусульмане».

По мнению наблюдателей, аресты могут быть связаны с попыткой подавления внутреннего недовольства тем, что действующий король Сальман может отречься от престола в пользу наследного принца Мухаммеда.

«Сейчас в стране происходит что-то, чего раньше не было,— заявил в интервью The Wall Street Journal саудовский политический обозреватель Джамал Хашогги, который недавно уехал в США.— У меня на родине атмосфера стала настолько гнетущей, что мне стало страшно за себя». Сообщается, что помимо представителей духовенства арестам подверглись некоторые представители научного сообщества, телевизионные деятели и другие представители интеллигенции. Би-би-си сообщает, что местные активисты составляют списки арестованных, в то время как Министерство внутренних дел Саудовской Аравии призвало граждан своевременно докладывать в правоохранительные органы о всех проявлениях «терроризма и экстремизма» в социальных сетях через специальное мобильное приложение.

https://www.kommersant.ru/doc/3410244
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  SouthJoker 15.09.2017 в 14:15:58   # 631124
Жизнь в сливках заканчиуается.
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