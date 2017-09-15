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Империя зла
Президент Южной Кореи пригрозил КНДР тотальным уничтожением
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danilov 15 Сентября 2017 в 14:16:25
СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал невозможным ведение диалога с КНДР и пригрозил ее полным уничтожением. Об этом лидер страны заявил в ходе заседания в Сеуле Совета национальной безопасности.
Отметив, что КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты в нарушение резолюций СБ ООН, Мун Чжэ Ин подчеркнул, что "диалог [с Пхеньяном] в такой ситуации невозможен".

"В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника [США], мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить [Север] до такой степени, что он никогда не сможет оправиться", - отметил президент.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4564071
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  русо 15.09.2017 в 14:22:59   # 631129
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  русо 15.09.2017 в 14:24:22   # 631131
Цитата: русо от 15.09.2017 14:22:59
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южная и северная Корея БРАТЬЯ. А ОНИ ПРЕДАТЕЛИ СТОЯТ ЗА США. УРОДЫ. ЛУЧШЕ ПОМИРИТЕСЬ
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  spy 15.09.2017 в 14:55:42   # 631144
Хули армия, у тех ядерные рокеты в 500км от центра Юга а у этих хер с маслом...ни одна ПВО их не успеет сбить.
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  Северный чел 15.09.2017 в 15:21:16   # 631154
вот шавка пендосская!!! ракету тебе в рот!
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