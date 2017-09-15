Президент Южной Кореи пригрозил КНДР тотальным уничтожением

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danilov 15 Сентября 2017 в 14:16:25
Отметив, что КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты в нарушение резолюций СБ ООН, Мун Чжэ Ин подчеркнул, что "диалог [с Пхеньяном] в такой ситуации невозможен".
"В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника [США], мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить [Север] до такой степени, что он никогда не сможет оправиться", - отметил президент.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4564071
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: русо от 15.09.2017 14:22:59южная и северная Корея БРАТЬЯ. А ОНИ ПРЕДАТЕЛИ СТОЯТ ЗА США. УРОДЫ. ЛУЧШЕ ПОМИРИТЕСЬ
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Северный чел 15.09.2017 в 15:21:16 # 631154