Собака - Путин

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danilov 15 Сентября 2017 в 14:24:40
Публикация, возмутившая российских дипломатов, появилась в номере Focus от 9 сентября. На обложке анонсируется статья про канцлера ФРГ "50 доводов за и против Меркель". На фотографии, опубликованной посольством в социальных сетях, изображен пункт 34, который гласит: "Она, конечно, боится собаки Путина, зато не боится собаку-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin).
"Надо же знать меру", — написал Микерин в Facebook, комментируя провокационный фрагмент. Он отметил, что в средствах массовой информации все больше приемов становятся "допустимыми" и "не вызывают ни у кого возражений", в то время как 20 лет назад такого не было.
Дипломат указывает на то, что некоторые вещи, которые позволяют себе современные журналисты, не имеют никакого отношения ни к свободе слова, ни к свободе СМИ, и с этим "ни в коем случае нельзя мириться".
Микерин выразил надежду, что оскорбительное заявление в адрес российского лидера было не более чем "лингвистическим упражнением журналиста", которого допустили до публикации материалов по ошибке. Он также обратился к главреду немецкого журнала с призывом извиниться за пересеченную "двойную сплошную" в журналистской этике.
"Остается надеяться, что главный редактор журнала Роберт Шнайдер, которому определенно хватает жизненного опыта и квалификации, четко понимает, где пролегают "двойные сплошные" журналистской этики, и найдет возможность (а также найдет в себе мужество, конечно) принести извинения за столь явную оплошность своей редакции", — написал дипломат.
В сообщении проставлены ссылки на страницы МИД России, правительства Германии, ведомства по делам печати и его главы Штеффана Зайберта, и журнала Focus.
Российские дипломаты прокомментировали оскорбительную статью в том числе и в Twitter посольства в ФРГ.
"Focus кажется, что это эпатажно. Так ли это? Нет. Безвкусно и откровенно глупо? Однозначно да. Но что скажет об этом @RegSprecher (ведомство по делам печати при правительстве ФРГ — ред.)?" — говорится в записи дипмиссии в микроблоге.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков после оскорбительной публикации раскритиковал в своем микроблоге немецкую прессу и, в особенности, Focus.
"От ненависти к России часть немецкой прессы теряет берега, а журнал Focus возрождает тупую агрессивность нацистской Völkischer Beobachter (печатный орган НСДАП — ред.)", — написал сенатор в Twitter.
https://ria.ru/mediawars/20170912/1504648091.html
Focus извинился за "Собаку"
Главред Focus Роберт Шнайдер извинился за оскорбительное выражение в адрес президента России Владимира Путина, сообщил пресс-атташе российского посольства в Германии Денис Микерин.
Как сообщил Микерин в Facebook, Шнайдер позвонил в посольство и «лично выразил сожаление в связи с известными высказываниями». Главред Focus подчеркнул, что издание не хотело «обидеть или оскорбить» президента России.
Шнайдер «признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения», сообщил Микерин, уточнив, что журнал извинился и перед «всеми читателями, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж».
https://vz.ru/news/2017/9/15/887147.html
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