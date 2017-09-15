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Империя зла
Собака - Путин
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danilov 15 Сентября 2017 в 14:24:40
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Посольство России в Германии потребовало извинений от немецкого журнала Focus после того, как в издании появилась статья, в которой фигурировало оскорбление в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь диппредставительства Денис Микерин сообщил в Facebook.



Публикация, возмутившая российских дипломатов, появилась в номере Focus от 9 сентября. На обложке анонсируется статья про канцлера ФРГ "50 доводов за и против Меркель". На фотографии, опубликованной посольством в социальных сетях, изображен пункт 34, который гласит: "Она, конечно, боится собаки Путина, зато не боится собаку-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin).

"Надо же знать меру", — написал Микерин в Facebook, комментируя провокационный фрагмент. Он отметил, что в средствах массовой информации все больше приемов становятся "допустимыми" и "не вызывают ни у кого возражений", в то время как 20 лет назад такого не было.

Дипломат указывает на то, что некоторые вещи, которые позволяют себе современные журналисты, не имеют никакого отношения ни к свободе слова, ни к свободе СМИ, и с этим "ни в коем случае нельзя мириться".

Микерин выразил надежду, что оскорбительное заявление в адрес российского лидера было не более чем "лингвистическим упражнением журналиста", которого допустили до публикации материалов по ошибке. Он также обратился к главреду немецкого журнала с призывом извиниться за пересеченную "двойную сплошную" в журналистской этике.

"Остается надеяться, что главный редактор журнала Роберт Шнайдер, которому определенно хватает жизненного опыта и квалификации, четко понимает, где пролегают "двойные сплошные" журналистской этики, и найдет возможность (а также найдет в себе мужество, конечно) принести извинения за столь явную оплошность своей редакции", — написал дипломат.

В сообщении проставлены ссылки на страницы МИД России, правительства Германии, ведомства по делам печати и его главы Штеффана Зайберта, и журнала Focus.
Российские дипломаты прокомментировали оскорбительную статью в том числе и в Twitter посольства в ФРГ.

"Focus кажется, что это эпатажно. Так ли это? Нет. Безвкусно и откровенно глупо? Однозначно да. Но что скажет об этом @RegSprecher (ведомство по делам печати при правительстве ФРГ — ред.)?" — говорится в записи дипмиссии в микроблоге.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков после оскорбительной публикации раскритиковал в своем микроблоге немецкую прессу и, в особенности, Focus.

"От ненависти к России часть немецкой прессы теряет берега, а журнал Focus возрождает тупую агрессивность нацистской Völkischer Beobachter (печатный орган НСДАП — ред.)", — написал сенатор в Twitter.

https://ria.ru/mediawars/20170912/1504648091.html

Focus извинился за "Собаку"

Главред Focus Роберт Шнайдер извинился за оскорбительное выражение в адрес президента России Владимира Путина, сообщил пресс-атташе российского посольства в Германии Денис Микерин.

Как сообщил Микерин в Facebook, Шнайдер позвонил в посольство и «лично выразил сожаление в связи с известными высказываниями». Главред Focus подчеркнул, что издание не хотело «обидеть или оскорбить» президента России.

Шнайдер «признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения», сообщил Микерин, уточнив, что журнал извинился и перед «всеми читателями, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж».

https://vz.ru/news/2017/9/15/887147.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aboka 15.09.2017 в 14:31:14   # 631134
Был бы какой нибудь наш басеке, засудил бы этот журнал.
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  СССР 15.09.2017 в 14:35:08   # 631135
Не царское это дело - с журналами судиться
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  Skype 15.09.2017 в 15:04:13   # 631148
Ну может и собака, зато не бегает поджав хвост как остальные шавки Пиндоские. Нету у вас против Путина ВВ ничего, вот и воете как шавки, а хотелось бы найти дворцы и бабло, что бы придавить как всех остальных за жабры, тогда и латиницу можно и в России ввести, ток хрена лысого вам в задницу
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