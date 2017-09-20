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Империя зла
А тем временем Трамп "шизует" на трибуне ГА ООН
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danilov 20 Сентября 2017 в 11:30:01
Заявляет, что будет вынужден уничтожить КНДР в случае чего, заявляет о том, что Иран - экспортер зла и изгой, пугает всех, что вскоре армия США станет самой сильной в истории ...
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Desperado
20.09.2017 в 11:59:17
# 632103
Сломала система..
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Сладкая Вата
20.09.2017 в 12:25:10
# 632120
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