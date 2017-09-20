В Минобороны рассказали, откуда идут контратаки на военных в Дейр-эз-Зоре

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danilov 20 Сентября 2017 в 13:54:00
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Серьезные контратаки на сирийские войска в Дейр-эз-Зоре ведутся с севера, где расположены формирования SDF (сирийских демократических сил) и подразделения сил спецопераций США, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он заявил, что правительственные войска Сирии, форсировав Евфрат, при поддержке ВКС РФ расширяют захваченный плацдарм на востоке от Дейр-эз-Зора; им удалось освободить от террористов ИГ* более 60 квадратных километров на левом берегу.
Он подчеркнул, что ситуация осложнялась несколькими обстоятельствами.
"По докладам сирийских командиров с передовой, наиболее серьезные контратаки и массированный огонь по сирийским войскам фиксируются с северного направления. То есть там, где расположены формирования "сирийских демократических сил", а также подразделения сил специальных операций США, которые вместо освобождения Ракки якобы "оказывают" этим боевикам "медицинскую помощь" (цитата CNN). Не нужно обладать большими военными познаниями, чтобы увидеть во всех этих "совпадениях" закономерность", — заявил представитель МО РФ.
В Минобороны призвали коалицию "хотя бы не мешать" бороться с ДАИШ в Сирии
"Чем ближе конец ДАИШ* в Сирии, тем более очевидно, кто действительно ведет борьбу с ДАИШ, а кто на протяжении трех лет её имитирует. Поэтому если международная коалиция во главе с США не желает бороться с терроризмом в Сирии, то хотя бы пусть не мешает тем, кто делает это непрерывно и эффективно", — сказал представитель Минобороны.
https://ria.ru/syria/20170919/1505087589.html
В МО обвинили сирийскую оппозицию в попытках помешать продвижению армии
"Проведение данной операции характеризуется не только мужественными и грамотными действиями сирийских военнослужащих, но и интересными фактами. Так, в течение суток существенно осложнилась водная обстановка на Евфрате. Как только сирийские войска начали форсировать реку, в считанные часы в Евфрате вырос уровень воды. А скорость течения увеличилась в два раза, — до 2 метров в секунду", — сказал Конашенков.
Он отметил, в отсутствие осадков единственным источником таких изменений может быть рукотворный сброс воды на плотинах севернее по течению Евфрата.
"Эти объекты находятся у "оппозиционных формирований", подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.
https://ria.ru/syria/20170919/1505087839.html