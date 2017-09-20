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Империя зла
Морган Фримен снялся в антироссийском видеоролике
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GoodZone 20 Сентября 2017 в 14:24:32
Американский актер Морган Фримен, известный своим спокойным глубоким голосом и мастерством рассказчика, снялся в пропагандистском видеоролике так называемого Комитета по расследованию против России (CIR).



«Россия ведет войну с США – Морган Фримен объясняет, почему нам нужно обращать внимание, пока не стало слишком поздно», – говорится в описании к видео, опубликованном на канале CIR Admin интернет-сервиса YouTube.

«На нас напали. Мы на войне», – говорит Фримен в начале видеоролика.

Он предлагает зрителям представить «сценарий фильма» о том, как «бывший шпион из КГБ» решил отомстить за развал своей родины.

«Воспользовавшись хаосом, он пробирается через ряды постсоветской России и становится президентом», – говорит Фримен, слова которого сопровождаются архивными кадрами противостояния толпы и отрядов ОМОНа времен постсоветской России, которые сменяются появлением российского лидера Владимира Путина.

Фримен объявляет, что для этого человека США – «заклятый враг».

В видео утверждается, что Москва хочет «отомстить» США за развал СССР.

Затем актер обвиняет Россию в кибератаках на демократические государства и в распространении «пропаганды». В конце ролика он призывает президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «рассказать правду» и выступить с обращением к американцам о «российском вмешательстве» в выборы.

«Свободный мир нуждается в нашем лидерстве», – заключает он.

Видео было снято в рамках проекта «Комитет по расследованию против России». Среди членов экспертного совета на сайте организации указаны режиссер Роб Рейнер, бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут, а также политологи Норм Орнштейн и Чарльз Сайкс.

В Кремле неоднократно заявляли об абсурдности домыслов о «вмешательстве» России в американские выборы.

Отметим также, в начале сентября конгрессмен от Республиканской партии Дана Рорабакер заявил, что кампания американских СМИ против Дональда Трампа, как и раскручивание темы «российского вмешательства», является одним из самых крупных политических преступлений против народа США.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 20.09.2017 в 14:33:06   # 632140
тот случай, когда сняли пропагандистский ролик, в котором говорят о пропаганде...
не, на западе нет пропаганды.

Ув, Морган Фримен, играйте лучше и дальше мудрых стариков, у вас это лучше выходит...
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  bozon house 20.09.2017 в 14:43:57   # 632144
Куда деться в том мире старому черному дедушке? Бизнес - ничего личного
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  spy 20.09.2017 в 14:53:33   # 632149
А мне он всегда не нравился, вечно пидорасом в конце фильма оказывался
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  Dior 20.09.2017 в 15:14:58   # 632159
Quote:
...Он предлагает зрителям представить «сценарий фильма» о том, как «бывший шпион из КГБ» решил отомстить за развал своей родины.

Что решил? Решил ОТОМСТИТЬ? Значит есть виновный? Значит признает негретос, что без вмешательства иных не обошлось. Что развал не сам по себе произошел!
Значит все верно. За вмешательство в развал своей страны, виновника нужно наказать.
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  realist 20.09.2017 в 15:18:44   # 632162

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  андремас 20.09.2017 в 15:45:48   # 632167
walker, это ведь ни разу не пропаганда, да?
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  Пермяк 20.09.2017 в 15:49:05   # 632169
Фриман - человек старой закалки, мышление сформировоное во времена противостояния двух супердержав никуда не девается, оно может лишь притупится, но если на сознание вылить очередную порцию пропаганды, то ненависть возвращается сиюминутно.
Так что ничего личного, просто пси-технологии, а вот для того что-бы противостоять такому воздействию нужен разум, если человек дожил до такого возраста и не понял этого, значат мудрее он не стал.
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  KapitanNemo 20.09.2017 в 15:53:39   # 632171
Отомстить США за СССР? Разумеется ДА!
Я бы тоже госдепу с цру пару раз под дыхло пнул.
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  bozon house 20.09.2017 в 15:54:48   # 632172
Цитата: Пермяк от 20.09.2017 15:49:05
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Ну да, ну да! И Анжела Дэвис и Мартин Лютер Кинг - этакие враги Фримена? А проще - неудачники?
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  bozon house 20.09.2017 в 15:56:05   # 632173
Цитата: андремас от 20.09.2017 15:45:48
walker, это ведь ни разу не пропаганда, да?
Конечно нет! Это демократическая позиция артиста!
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  Пермяк 20.09.2017 в 15:57:15   # 632174
Цитата: bozon house от 20.09.2017 15:54:48
Цитата: Пермяк от 20.09.2017 15:49:05
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Ну да, ну да! И Анжела Дэвис и Мартин Лютер Кинг - этакие враги Фримена? А проще - неудачники?


А причем тут неудачники?
Вы смысл моего комментария правильно ли поняли?
Это просто люди которые в своем самосознании стоят на несколько ступеней выше, чем Фриман, или Де'Ниро.
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  bozon house 20.09.2017 в 15:58:09   # 632175
Цитата: Пермяк от 20.09.2017 15:57:15
Цитата: bozon house от 20.09.2017 15:54:48
Цитата: Пермяк от 20.09.2017 15:49:05
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Ну да, ну да! И Анжела Дэвис и Мартин Лютер Кинг - этакие враги Фримена? А проще - неудачники?


А причем тут неудачники? Это просто люди которые в своем самосознании стоят на несколько ступеней выше, чем Фриман, или Де'Ниро.
Ну как же - американская мечта и все такое...
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  Пермяк 20.09.2017 в 16:20:42   # 632178
Цитата: bozon house от 20.09.2017 15:58:09
Цитата: Пермяк от 20.09.2017 15:57:15
Цитата: bozon house от 20.09.2017 15:54:48
Цитата: Пермяк от 20.09.2017 15:49:05
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Ну да, ну да! И Анжела Дэвис и Мартин Лютер Кинг - этакие враги Фримена? А проще - неудачники?


А причем тут неудачники? Это просто люди которые в своем самосознании стоят на несколько ступеней выше, чем Фриман, или Де'Ниро.
Ну как же - американская мечта и все такое...


Вижу что Вы меня совершенно не поняли, поясняю.
Во времена противостояния супердержав, каждая из сторон вела пропогандистское воспитание.
Эта пропаганда вдалбливалась людям с самого раннего возраста, детский сад, школа, армия, институт, работа и далее везде.
В девяностые такая пропаганда стала не актуальной, но люди выращенные под её воздействием никуда не делись. Понимаете? Они лишь немного отдохнули от нее, побыли самими собой.
И вот теперь, что бы обратно их "включить" не нужно тратить столько времени, достаточно только сказать что враг никуда не делся, он всё та же Россия, вуаля!
А далее не важно что раньше это был коммунизм, и боролись якобы за право на частную собственность, против красного общака, люди в большинстве своем из за низкого интелектуального развития в этом не разбираются.
Так что ещё раз, вина Фримена тут только в том, что он нашёл свою лазейку, по жизни кайфовал, трахал голивудских шлюшек, и времени для саморозвития не оставалось.
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  bozon house 20.09.2017 в 16:23:07   # 632179
Цитата: Пермяк от 20.09.2017 16:20:42
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Ну как же - американская мечта и все такое...


Вижу что Вы меня совершенно не поняли, поясняю.
Во времена противостояния супердержав, каждая из сторон вела пропогандистское воспитание.
Эта пропаганда вдалбливалась людям с самого раннего возраста, детский сад, школа, армия, институт, работа и далее везде.
В девяностые такая пропаганда стала не актуальной, но люди выращенные под её воздействием никуда не делись. Понимаете? Они лишь немного отдохнули от нее, побыли самими собой.
И вот теперь, что бы обратно их "включить" не нужно тратить столько времени, достаточно только сказать что враг никуда не делся, он всё та же Россия, вуаля!
А далее не важно что раньше это был коммунизм, и боролись якобы за право на частную собственность, против красного общака, люди в большинстве своем из за низкого интелектуального развития в этом не разбираются.
Так что ещё раз, вина Фримена тут только в том, что он нашёл свою лазейку, по жизни кайфовал, трахал голивудских шлюшек, и времени для саморозвития не оставалось.
[/hidden]Из этого следуют, что А.Дэвис и М.Л. Кинг - неудачники!
PS.Без обид. Немного поглумился.
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  Desperado 20.09.2017 в 16:35:15   # 632180
Он такой старый, что наверное еще помнит "Человеческие зоопарки" в которых показывали негров за деньги в его "демократическом государстве!"
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  Nightwalker 20.09.2017 в 16:43:25   # 632183
Что этот ниггер себе позволяет? ))
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  bolatbol 20.09.2017 в 16:55:36   # 632186
Актеры и журналисты - презираемые издревле люди. Помню Михаил Ульянов, играл безногого председателя колхоза, беззаветного коммуниста-ленинца, потом в фильме "Освобождение" играл Жукова и раболепно заискивал перед Сталиным, потом в переделке "Освобождения" грубо давил на Сталина и практически возглавлял и организовал оборону и единолично победил. После перестройки был за демократию и обличал социализм. Михалкову Никите, тоже все равно кто у власти. При коммунистах он коммунист, при демократах демократ, нос всегда держит по ветру. Познер, то за красных, то за белых, и всегда убедителен. В политике тоже, вчера коммунист, сегодня в Нуротане, завтра еще где-нибудь, с победителями.
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  Пермяк 20.09.2017 в 16:56:09   # 632187
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