Морган Фримен снялся в антироссийском видеоролике

Раскрыть Цитата: bozon house от

Цитата: Пермяк от

Цитата: bozon house от

Цитата: Пермяк от

[hidden=Раскрыть]Фриман - человек старой закалки, мышление сформировоное во времена противостояния двух супердержав никуда не девается, оно может лишь притупится, но если на сознание вылить очередную порцию пропаганды, то ненависть возвращается сиюминутно.

Так что ничего личного, просто пси-технологии, а вот для того что-бы противостоять такому воздействию нужен разум, если человек дожил до такого возраста и не понял этого, значат мудрее он не стал. [hidden=Раскрыть]Фриман - человек старой закалки, мышление сформировоное во времена противостояния двух супердержав никуда не девается, оно может лишь притупится, но если на сознание вылить очередную порцию пропаганды, то ненависть возвращается сиюминутно.Так что ничего личного, просто пси-технологии, а вот для того что-бы противостоять такому воздействию нужен разум, если человек дожил до такого возраста и не понял этого, значат мудрее он не стал. Ну да, ну да! И Анжела Дэвис и Мартин Лютер Кинг - этакие враги Фримена? А проще - неудачники?



А причем тут неудачники? Это просто люди которые в своем самосознании стоят на несколько ступеней выше, чем Фриман, или Де'Ниро. А причем тут неудачники? Это просто люди которые в своем самосознании стоят на несколько ступеней выше, чем Фриман, или Де'Ниро. Ну как же - американская мечта и все такое...

Вижу что Вы меня совершенно не поняли, поясняю.Во времена противостояния супердержав, каждая из сторон вела пропогандистское воспитание.Эта пропаганда вдалбливалась людям с самого раннего возраста, детский сад, школа, армия, институт, работа и далее везде.В девяностые такая пропаганда стала не актуальной, но люди выращенные под её воздействием никуда не делись. Понимаете? Они лишь немного отдохнули от нее, побыли самими собой.И вот теперь, что бы обратно их "включить" не нужно тратить столько времени, достаточно только сказать что враг никуда не делся, он всё та же Россия, вуаля!А далее не важно что раньше это был коммунизм, и боролись якобы за право на частную собственность, против красного общака, люди в большинстве своем из за низкого интелектуального развития в этом не разбираются.Так что ещё раз, вина Фримена тут только в том, что он нашёл свою лазейку, по жизни кайфовал, трахал голивудских шлюшек, и времени для саморозвития не оставалось.