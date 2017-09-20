Задержан лидер «Христианского государства», призывавший жечь кинотеатры за «Матильду»

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danilov 20 Сентября 2017 в 17:42:19
Ранее Константин Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя, написал заявление в ФСБ. Поводом для этого стали высказывания Калинина, которые он сделал в интервью «Медузе». По мнению Добрынина, Калинин оправдывает «применение насилия, уничтожение имущества» ради запрета на показ фильма «Матильда».
«В частности, предлагается преследовать Алексея Учителя и если найдут, „сломать ноги“ или еще хуже что, например – „на кол посадить“», — написал Добрынин. Адвокат также предупредил об угрозах министру культуры России Владимиру Мединскому.
https://mir24.tv/news/16268439/lider-hristianskogo-gosudarstva-zaderzhan-iz-za-matildy
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bozon house 20.09.2017 в 17:43:32 # 632201