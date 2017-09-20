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Империя зла
Задержан лидер «Христианского государства», призывавший жечь кинотеатры за «Матильду»
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danilov 20 Сентября 2017 в 17:42:19
Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан за призывы поджигать кинотеатры, которые собираются показывать фильм «Матильда». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



Ранее Константин Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя, написал заявление в ФСБ. Поводом для этого стали высказывания Калинина, которые он сделал в интервью «Медузе». По мнению Добрынина, Калинин оправдывает «применение насилия, уничтожение имущества» ради запрета на показ фильма «Матильда».

«В частности, предлагается преследовать Алексея Учителя и если найдут, „сломать ноги“ или еще хуже что, например – „на кол посадить“», — написал Добрынин. Адвокат также предупредил об угрозах министру культуры России Владимиру Мединскому.

https://mir24.tv/news/16268439/lider-hristianskogo-gosudarstva-zaderzhan-iz-za-matildy
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 20.09.2017 в 17:43:32   # 632201
Агнец заблудший.
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  babygirl 20.09.2017 в 17:58:31   # 632204
Не в тему, просто оставлю это здесь! Люблю пушистых!
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  shlenchak 20.09.2017 в 18:57:21   # 632206
Вот что это, судить как саляфита, за призыву к экстремизму!!!
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  Софруджу 20.09.2017 в 18:58:39   # 632207
Что-то я эту "Матильду" прямо хочу посмотреть. Уже который раз про неё слышу. Насчёт религиозного фанатика - как они запарили. Отправить всех к чёртовой матери на машине времени во времена крестовых походов, и пусть там друг друга перебьют
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  SVOY 20.09.2017 в 20:16:29   # 632225
Вбили народу,Что царь- ставленник бога, а значит "святой". А он возьми да лайкни тёлочку, Да не раз. Несвязуха. Умы забродили.
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