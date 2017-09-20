Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Задержание радикальных христиан
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Сентября 2017 в 23:10:30


Во время обысков, которые были проведены у членов организации "Христианское государство" и лидера группировки, нашли ёмкости с горючей смесью и листовки "За Матильду гореть". Кроме того, у них обнаружили и экстремистскую литературу.

Сейчас радикалы дают признательные показания. В частности, они подтвердили, что позвонили и сообщили о якобы заложенной бомбе в торговом центре "Черёмушки" во Владивостоке, где состоялась премьера "Матильды" 11 сентября. Между тем в полиции установили их причастность к поджогу авто у офиса адвоката режиссёра Алексея Учителя.

Кроме того, выяснилось, что у задержанных поддельные документы.

Как уже ранее сообщал Лайф, полицейские задержали в Липецкой области главу организации "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина и двух его сообщников.

https://life.ru/1045132
Комментарии, по рейтингу, по дате
  abeke1984 20.09.2017 в 23:14:26   # 632264
Какое то спокойное задержание, как будто в гости пришли.
поощрить (1) | покарать
  Dior 20.09.2017 в 23:15:03   # 632265
Ну наконец то. А то, все мусульмане, да мусульмане
поощрить (3) | покарать
  КЕДЫ 20.09.2017 в 23:38:13   # 632272
поощрить (1) | покарать
  Джимбо 21.09.2017 в 00:05:20   # 632279
Даже странно звучит
поощрить | покарать
  Софруджу 21.09.2017 в 00:21:48   # 632283
Всех фанатиков любой конфессии - ко всем чертям!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь