Задержание радикальных христиан

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danilov 20 Сентября 2017 в 23:10:30
Во время обысков, которые были проведены у членов организации "Христианское государство" и лидера группировки, нашли ёмкости с горючей смесью и листовки "За Матильду гореть". Кроме того, у них обнаружили и экстремистскую литературу.
Сейчас радикалы дают признательные показания. В частности, они подтвердили, что позвонили и сообщили о якобы заложенной бомбе в торговом центре "Черёмушки" во Владивостоке, где состоялась премьера "Матильды" 11 сентября. Между тем в полиции установили их причастность к поджогу авто у офиса адвоката режиссёра Алексея Учителя.
Кроме того, выяснилось, что у задержанных поддельные документы.
Как уже ранее сообщал Лайф, полицейские задержали в Липецкой области главу организации "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина и двух его сообщников.
https://life.ru/1045132
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Цитата: Dior от 20.09.2017 23:15:03
Ну наконец то. А то, все мусульмане, да мусульмане
Ну наконец то. А то, все мусульмане, да мусульмане