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Империя зла
Россия выразила недоверие США из-за "неопознанных вертолетов" в Афганистане
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danilov 21 Сентября 2017 в 15:22:29
Спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что в ходе встречи в Нью-Йорке со своей американской коллегой Элис Уэллс заявил США о недоверии по вопросу "неопознанных вертолетов" на севере Афганистана, перебрасывающих боеприпасы террористической группировке ДАИШ с американских баз.

Ранее Кабулов провел встречу с исполняющей обязанности спецпредставителя США по Афганистану, замгоссекретаря Элис Уэллс. Консультации на полях Генассамблеи ООН стали первым подобным российско-американским контактом с момента обнародования новой стратегии США по Афганистану.

"Среди проблем, которые у нас существуют, я обозначил недоверие, которое у нас есть в связи с этими таинственными вертолетами, которые перебрасывают ДАИШовцев*, их оружие, боеприпасы", — сказал Кабулов.

По его словам, западные коллеги "на голубом глазу заявляют, что они ничего не знают об этом, но так не бывает". Он отметил, что "эти вертолеты попадают с американских военных баз и, сделав свое дело, возвращаются".

"На севере Афганистана у них есть военная база в Мазари-Шарифе, называется Camp Marmal", — добавил Кабулов.

По его словам, спецпредставитель США "клятвенно заверяла, что президент (Дональд) Трамп настроен сокрушить ДАИШовцев*, аль-каидовцев*".

"Но это слова. Они правильные, но мы словам не верим, мы делам верим… Пока ничего прорывного не просматривается", — сказал спецпредставитель президента РФ.

При этом Кабулов сказал, что США не поднимали на встрече вопрос о возможных поставках Москвой оружия талибам* — теме, которая активно муссируется в западных СМИ. "Нет, не сказала", — ответил Кабулов на вопрос, заявила ли спецпредставитель США об этой теме на встрече.

https://ria.ru/world/20170921/1505215104.html
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