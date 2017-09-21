Россия выразила недоверие США из-за "неопознанных вертолетов" в Афганистане

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danilov 21 Сентября 2017 в 15:22:29
Ранее Кабулов провел встречу с исполняющей обязанности спецпредставителя США по Афганистану, замгоссекретаря Элис Уэллс. Консультации на полях Генассамблеи ООН стали первым подобным российско-американским контактом с момента обнародования новой стратегии США по Афганистану.
"Среди проблем, которые у нас существуют, я обозначил недоверие, которое у нас есть в связи с этими таинственными вертолетами, которые перебрасывают ДАИШовцев*, их оружие, боеприпасы", — сказал Кабулов.
По его словам, западные коллеги "на голубом глазу заявляют, что они ничего не знают об этом, но так не бывает". Он отметил, что "эти вертолеты попадают с американских военных баз и, сделав свое дело, возвращаются".
"На севере Афганистана у них есть военная база в Мазари-Шарифе, называется Camp Marmal", — добавил Кабулов.
По его словам, спецпредставитель США "клятвенно заверяла, что президент (Дональд) Трамп настроен сокрушить ДАИШовцев*, аль-каидовцев*".
"Но это слова. Они правильные, но мы словам не верим, мы делам верим… Пока ничего прорывного не просматривается", — сказал спецпредставитель президента РФ.
При этом Кабулов сказал, что США не поднимали на встрече вопрос о возможных поставках Москвой оружия талибам* — теме, которая активно муссируется в западных СМИ. "Нет, не сказала", — ответил Кабулов на вопрос, заявила ли спецпредставитель США об этой теме на встрече.
https://ria.ru/world/20170921/1505215104.html
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