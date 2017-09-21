США запускают процедуру «долларового пылесоса»

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danilov 21 Сентября 2017 в 23:20:01
Речь идет о продаже долговых обязательств правительства США и ипотечных агентств стоимостью 3,5 млрд долларов, выкупленных ФРС с 2008 по 2014 годы. Они будут проданы за доллары американским банкам. Только в этом году планируется возвратить свыше 500 млрд долларов, что является рекордом, начиная с 2009 года. Затем продажи будут варьировать в объеме от 10 млрд до 50 млрд долларов в месяц. Фактически продажа ценных бумаг банкам означает закачку огромной долларовой массы обратно в ФРС, призванной повысить потолок госдолга, недавно одобренный Трампом.
Напомним, в начале сентября Дональд Трамп неожиданно одобрил проект демократов о повышении потолка госдолга, отложив его рассмотрение до 15 декабря, в обмен на выделение около 8 млрд долларов помощи пострадавшим от урагана «Харви». Этот временной лимит ФРС теперь использует, чтобы увеличить долларовые резервы без включения финансового станка. Фактически американский ЦБ использует свою традиционную практику, перекладывая деньги из одного кармана в другой, чтобы выполнить бюджетные обязательства.
Тем не менее, в данном случае ФРС пошел на беспрецедентные меры, отказавшись продолжать политику «количественного смягчения», или накачки рынка ничем не обеспеченными долларами. И в этом видится влияние Трампа, который во время своей избирательной кампании обещал покончить с монополией Уолл-Стрит. Нынешнее решение ФРС представляет собой компромиссный вариант из разряда «и волки сыты, и овцы целы». Потолок госдолга де-факто увеличится за счет создания долларовой подушки из уже имеющейся на рынке ликвидности.
Предстоящая процедура скупки долларов станет крупнейшей за последние восемь лет и позволит избавить экономику США от рыночных пузырей, провоцировавших масштабные спекуляции. Дефицит долларов вызовет укрепление американский валюты, однако этот оздоровительный эффект обернется уроном для глобальных рынков. Рост курса доллара спровоцирует инфляцию всех мировых валют и девальвирует нефть. При этом, в первую очередь, пострадают те, кто не являются американскими резидентами.
Тем не менее, в данной ситуации есть и другая сторона. Если бы Трамп не пошел на сделку о повышении госдолга, мир накрыла бы вторая волна финансового кризиса, превосходящая крах Lehman Brothers 2008 года. Первыми жертвами стали бы страны с высоким объемом американских долговых обязательств в госрезервах, включая Китай и Россию. Однако в случае «долларового пылесоса» ФРС они получают преимущество в новом финансовом шторме, поскольку цены на золото пойдут вверх. Золотая подушка станет надежной страховкой от инфляции в условиях предстоящего подорожания доллара.
http://gosnovosti.com/2017/09/сша-запускают-процедуру-долларового/
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