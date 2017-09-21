РФ сообщила США, что обстрелы спецназа РФ боевиками оппозиции в САР будут пресекаться

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danilov 21 Сентября 2017 в 23:40:02
Он сказал, вместе с сирийскими войсками в районе Дейр-эз-Зора сейчас выполняют боевые задачи по уничтожению боевиков ИГ военнослужащие российских Сил специальных операций.
"Поэтому по специальному каналу связи представителю командования вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС, будут немедленно пресекаться. Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения", - сказал генерал.
http://tass.ru/armiya-i-opk/4579638
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