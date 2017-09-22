Амоли Лариджани: "Трамп не уравновешен психически"

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danilov 22 Сентября 2017 в 16:12:16
Глава судебной власти Ирана далее добавил: "Весь мир уже знает о вмешательствах американцев во внутренние дела других стран мира, особенно о поддержке США реакционных режимов". Указав на визит Трампа в Саудовскую Аравию в мае, Амоли Лариджани сказал: "Президент США участвовал в танце с мечами в стране, где до сих пор не проводились выборы. Они защищают диктаторские режимы не только в регионе, но и во всем мире".
По словам Амоли Лариджани: "Несмотря на все это, американцы обвиняют Иран, обладающим самой развитой системой религиозной демократии в мире". Глава судебной власти Ирана подчеркнул: "Властям США лучше подумать о пересмотре своих действий. Трамп как новый президент США распространяет бредовые идеи по всему миру".
http://parstoday.com/ru/news/iran-i75121
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