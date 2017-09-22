Морган Фриман сидит на марихуанне

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danilov 22 Сентября 2017 в 16:16:36
Врач-нарколог Константин Поплевченков рассказал, что при постоянном употреблении марихуаны постепенно «нарастают когнитивные нарушения», а при резком прекращении употребления наркотика у человека могут появляться шизоаффективные психотические расстройства и параноидальные мысли.
Еще одну причину записи видеообращения назвал приглашенный эксперт — психолог Александр Кичаев. Он отметил, что в последнее время актер играл роли мессий, из-за чего у него могла развиться мания величия.
«Насыщенный график, хронические болезни и употребление марихуаны явно не способствуют здравой оценке ситуации», — подытожил Заводченков.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Решил старый бабла срубить по лёгкому, на модной волне.
Ну покуривает нигер, ну и че..сразу в параноики записали.
Сами небось на синьке и завидуют
KapitanNemo 22.09.2017 в 17:35:20 # 632676