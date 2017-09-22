Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Морган Фриман сидит на марихуанне
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Сентября 2017 в 16:16:36
Ведущий Вадим Заводченков отметил, что Фриман страдает фибромиалгией, которая сопровождается мышечными болями и приводит к развитию депрессий. Для уменьшения болей актер вместо таблеток предпочел «более радикальное средство» — марихуану.



Врач-нарколог Константин Поплевченков рассказал, что при постоянном употреблении марихуаны постепенно «нарастают когнитивные нарушения», а при резком прекращении употребления наркотика у человека могут появляться шизоаффективные психотические расстройства и параноидальные мысли.
Еще одну причину записи видеообращения назвал приглашенный эксперт — психолог Александр Кичаев. Он отметил, что в последнее время актер играл роли мессий, из-за чего у него могла развиться мания величия.
«Насыщенный график, хронические болезни и употребление марихуаны явно не способствуют здравой оценке ситуации», — подытожил Заводченков.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 22.09.2017 в 16:25:12   # 632651
Нуу, началось))) мочилово
Решил старый бабла срубить по лёгкому, на модной волне.
Ну покуривает нигер, ну и че..сразу в параноики записали.
Сами небось на синьке и завидуют
поощрить (1) | покарать (1)
  Pole13 22.09.2017 в 17:17:41   # 632668
Россия24 лжецы!!! Убеждался не раз.
поощрить (1) | покарать
  KapitanNemo 22.09.2017 в 17:35:20   # 632676
Оставьте старика Фримена в покое, только за один фильм "Побег из Шоушенка" уважуха ему пожизненная
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь