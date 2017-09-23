«АгитПроп» 23.09.2017

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danilov 23 Сентября 2017 в 12:19:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
23 сентября 2017 г., 12:35
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло на территории Северной Кореи, сообщили в субботу в Китайском сейсмологическом центре.
По данным специалистов, магнитуда подземных толчков составляет 3,4.
В начале сентября на территории КНДР было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 6,7. Ученые зафиксировали подземные толчки в районе полигона Пунгери, на котором Северная Корея обычно проводит испытание ядерных бомб. Позже агентство ЦТАК сообщило, что северокорейские ученые провели испытание водородной бомбы большой мощности, которое не оказало негативного воздействия на окружающую среду.