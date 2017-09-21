Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН

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danilov 23 Сентября 2017 в 21:27:13
Об этом заявил в пятницу государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан на заседании в штаб-квартире ООН, посвященном вопросу вето.
"Почти 100 стран поддерживают эту инициативу. Это означает, что больше половины государств - членов ООН понимают, насколько она выгодна", - сказал дипломат. По его словам, предложение Франции "чрезвычайно актуально", так как "нет никаких гарантий, что мы не столкнемся с новыми трагедиями, подобными тем, что мы недавно видели в ходе долгих лет войны в Сирии". Как заявил государственный секретарь, при поддержке Франции в Совете Безопасности на голосование выносились несколько резолюций по сирийской тематике, однако все провалились из-за "серии вето" со стороны России и Китая.
Жан-Батист Лемуан напомнил, что Франция и Мексика уже на протяжении четырех лет продвигают инициативу об ограничении вето в случае массовых бесчинств, в том числе геноцида, преступлений против человечности и широкомасштабных военных преступлений путем "неформальной, добровольной и коллективной договоренности пяти постоянных членов Совета Безопасности". "Для этого не нужно изменять Устав. В основе этой инициативы - добровольное самоограничение постоянных членов Совета в ситуациях, когда дело касается массовых зверств. Она основана на нашей глубокой убежденности в том, что вето - это не право или привилегия, а ответственность", - подчеркнул он.
Кодекс чести для членов СБ
В свою очередь глава МИД Лихтенштейна Аурелиа Фрик на этом же заседании сообщила, что 114 стран подписали "свод правил" для членов Совбеза, которыми они должны руководствоваться при реагировании на массовые зверства. Эта инициатива, разработанная так называемой Группой за подотчетность, последовательность и открытость ООН (Accountability, Coherence and Transparency Group, ACT), предполагает, что страны, избираемые в качестве временных членов Совета Безопасности, берут на себя добровольное обязательство не голосовать против резолюций, касающихся действий в ответ на геноцид и другие преступления. По словам министра, этот "свод правил" дополняет франко-мексиканскую инициативу" и "был воспринят необыкновенно позитивно".
"На сегодняшний день его поддержали 114 государств, больших и маленьких, из всех регионов мира, в их числе - большинство действующих членов Совета Безопасности. Все эти государства - подавляющее большинство членов ООН - дали себе обещание принимать своевременные и решительные действия против наихудших преступлений в международном праве, если они будут служить в Совете. Они также пообещали не голосовать против заслуживающих доверия резолюций, выдвинутых с этой целью. Таким образом, кодекс - это инструмент для ограничения вето", - заявила Фрик.
По ее словам, подобные инициативы очень актуальны в ситуации, когда в Сирии, Йемене, Южном Судане и Мьянме совершаются массовые преступления "без адекватных действий со стороны Совета Безопасности" и при полной безнаказанности.
Она отдельно остановилась на ситуации в Мьянме, где в результате столкновений в штате Ракхайн сотни тысяч мусульман народности рохинджа были вынуждены бежать в соседний Бангладеш. Как заявила Фрик, Совбез бездействует, и в этой ситуации генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был вынужден обратиться к членам СБ с просьбой помешать эскалации ситуации.
Россия, Китай и США - против
Тема вето является одной из самых острых в обсуждении реформы Совета Безопасности ООН. Россия неоднократно заявляла, что для нее неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению права вето, которым наделены пять постоянных членов СБ (РФ, Великобритания, Китай, США и Франция). Вместе с Москвой категорически против каких-либо изменений в существующие правила выступают Вашингтон и Пекин, в то время как в Лондоне и Париже допускают возможность добровольного отказа от права вето в случаях, когда требуются срочные меры для пресечения массовых преступлений.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4586459