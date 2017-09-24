ВВС США устроили «показ силы» для Ким Чен Ына

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danilov 24 Сентября 2017 в 09:49:40
Официальный представитель Пентагона Дана Уайт отметил, что американская авиация впервые в 21 веке прошла в такой близости от демилитаризованной зоны на Корейском полуострове. Таким образом Вашингтон подчёркивает «всю серьёзность», с который он относится к «безрассудному поведению» Пхеньяна, заявил чиновник.
Он добавил: действия США являются чётким сигналом, что в распоряжении президента Трампа «находится много силовых вариантов, чтобы справиться с любой угрозой». «Мы готовы использовать полный спектр наших боевых возможностей, чтобы защитить территорию США и наших союзников», — подчеркнул Уайт.
Издание обращает внимание, что на этой неделе риторика Вашингтона и Пхеньяна заметно ужесточилась. Американский президент пригрозил «полностью уничтожить» КНДР, а Ким Чен Ын в своём редком открытом письме назвал Трампа «выжившим из ума стариком».
Некоторые аналитики опасаются, что своими заявлениями глава Белого дома «подстрекает» Кима. Так, Джо Чинринчиони, председатель фонда Ploughshares Fund, выступающего за сокращение ядерного оружия, предположил, что США рискуют «оказаться случайно вовлечёнными в войну».
Сторонники Трампа напротив выступили в поддержку его «смелой позиции». В частности конгрессмен от штата Калифорнии Дункан Хантер заявил: «Я бы нанёс по ним (КНДР. — ИноТВ) превентивный удар. Можете называть это объявлением войны, называйте это как вам угодно».
Джон Болтон, который был постпредом США при ООН во время правления Джорджа Буша-младшего, также считает, что превентивный удар по Северной Корее вскоре окажется на повестке дня. «Мы подходим очень близко к этой точке», — уверен он.
https://russian.rt.com/inotv/2017-09-24/Telegraph-VVS-SSHA-proveli-demonstraciyu
Ответ КНДР
Выступление главы МИД КНДР Ли Ён Хо произошло через несколько часов после того, как стратегические бомбардировщики США пролетели у морских границ КНДР.
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал Дональда Трампа "невменяемым человеком с манией величия", в руках которого — ядерная кнопка. С этих слов он начал свое выступление с трибуны ООН. Политик считает, что Трамп — "настоящая угроза для мира".
"Тот, кто называет себя президентом США, осквернил эту священную трибуну своим присутствием", — сказал Ли Ён Хо. За 8 месяцев своего правления Трамп превратил Белый дом в "рыночную площадь", считает министр. Он также отметил, что Трамп хочет превратить ООН "в гангстерское гнездо, где уважают только деньги и кровопролитие считается нормой".
Глава МИД назвал «жалкой» надежду на то, что «КНДР пошатнется или сменит курс из-за ужесточения санкций». Цель Пхненьяна «баланс сил с США».
Ракетный удар КНДР по США «неизбежен». Об этом на общеполитический дискуссии Генассамблеи ООН заявил глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо, передает Reuters.
Так в Пхеньяне отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне. Ранее Трамп назвал его «человеком-ракетой» (rocket man). Подобное сравнение Ли Ён Хо назвал «оскорблением высочайшего достоинства моей страны».
"КНДР — это ответственное государство, обладающее ядерным оружием. Мы примем превентивные меры, "безжалостные" превентивные действия, если со стороны США и их вассалов-союзников будет только знак проведения операции по ликвидации нашего лидера или военной атаки на страну", — заявил министр.
"У нас нет абсолютно никакого намерения использовать или угрожать использованием ядерного оружия в отношении стран, которые не присоединились к военным действиям США против КНДР", — заверил министр.
"Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за переделы его слов, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать", — заявил министр.
Из-за отсутствия базовых знаний и чувства приличия, он пытался оскорбить высочайшее достоинство моей страны, сравнив его с ракетой. Сделав это, он совершил непоправимую ошибку, сделав неотвратимым "визит" наших ракет на материковую территорию США", — заявил Ли Ён Хо в ООН в субботу.
https://ria.ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 24.09.2017 в 13:35:51 # 632844
MишаМашкевич 24.09.2017 в 13:38:30 # 632845
Китай и раша принимают ставки, я так полагаю.
Цитата: MишаМашкевич от 24.09.2017 13:38:30
О, мерятся вовсю в укогобольше.
Китай и раша принимают ставки, я так полагаю.
О, мерятся вовсю в укогобольше.
Китай и раша принимают ставки, я так полагаю.
США - КНДР
П1-1,02 X-30 П2-96