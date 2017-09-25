Памятник сексуальной эксплуатации кореянок Японией установили в США

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GoodZone 25 Сентября 2017 в 09:36:12
Монумент под названием «Женщины для утешения», как называли кореянок, удерживаемых в публичных домах, установили на площади Святой Марии.
В церемонии открытия участвовала одна из жертв публичных домов японской армии, передает RT со ссылкой на Синьхуа.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чже Ин потребовал от Токио официально признать военные преступления во время Второй мировой войны, в том числе сексуальную эксплуатацию сотен тысяч кореянок.
https://vz.ru/news/2017/9/24/888313.html
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