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Империя зла
Памятник сексуальной эксплуатации кореянок Японией установили в США
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GoodZone 25 Сентября 2017 в 09:36:12
Памятник, напоминающий о сексуальной эксплуатации кореянок Японией в годы Второй мировой войны, установили в Сан-Франциско.



Монумент под названием «Женщины для утешения», как называли кореянок, удерживаемых в публичных домах, установили на площади Святой Марии.

В церемонии открытия участвовала одна из жертв публичных домов японской армии, передает RT со ссылкой на Синьхуа.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чже Ин потребовал от Токио официально признать военные преступления во время Второй мировой войны, в том числе сексуальную эксплуатацию сотен тысяч кореянок.

https://vz.ru/news/2017/9/24/888313.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 25.09.2017 в 12:28:15   # 633000
Что-то наметилось между амерами и японцами? не спроста вдруг в расковыряли эту старую болячку на фоне противостояния с Ким Чен Ыном и протестами японцев против базы...
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