Иракский Курдистан выбирает своё будущее

Турция пригрозила перекрыть транзит нефти из Курдистана из-за референдумаТурция допустила возможность введения санкций против Иракского Курдистана, в котором проходит референдум о независимости. Об этом в эфире телеканала NTV заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.Он заявил, что если центральное правительство Ирака направит запрос, связанный с приостановкой транзита нефти, то Анкара примет меры. «Контролировать торговлю нефтью должен Багдад», — подчеркнул он.Йылдырым отметил, что проведение референдума усугубит существующий хаос и нестабильность в регионе. По словам премьер-министра, в ответ на это Турция примет решения в сфере экономики, политики и безопасности. «Мы не вступаем в войну, но будем защищать нашу национальную безопасность», — сказал он....Подробнее на РБК: