Получили от Запада - продали в Африку

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danilov 26 Сентября 2017 в 16:41:17
Организация Amnesty International опубликовала доклад о незаконных поставках вооружений в Южный Судан. По данным специалистов, к этому причастен украинский государственный спецэкспортёр продукции военного назначения "Укринмаш".
Как отмечается в сообщении, украинский концерн подписал контракт с ОАЭ на поставку нескольких тысяч единиц стрелкового оружия, миномётов, РПГ и огромной партии боеприпасов в Южный Судан.
— Участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, который подписала Украина с ОАЭ, — говорится в докладе международной правозащитной организации.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что Украину заподозрили также в незаконных поставках двигателей в КНДР, благодаря которым теперь северокорейские власти проводят ракетные и ядерные испытания. Киев отверг все обвинения в свой адрес, обещав провести тщательное расследование утечки своих ракетных технологий.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1046524/amnesty_international_obvinila_ukra inu_v_niezakonnykh_postavkakh_oruzh iia_v_afriku